قائد القوات البحرية يرفع علم مصر على الفرقاطة "القهار"

استمرارًا لجهود القوات المسلحة فى دعم القدرات القتالية والفنية للقوات البحرية المصرية وتطويرها، وفقًا لأحدث النظم القتالية العالمية، تسلَّمت القوات المسلحة الفرقاطة الثانية طراز (MEKO-A200) التى تم بناؤها بشركة (TKMS) بترسانة (SBN) الألمانية، إيذانًا بدخولها الخدمة بالقوات البحرية المصرية.

الفرقاطة القهار:

قام الفريق أشرف عطوة قائد القوات البحرية برفع العلم المصري على الفرقاطة "القهار" والتى تعد الثانية من أصل أربعة فرقاطات طراز (MEKO-A200 ) تم التعاقد عليها بين مصر وألمانيا وذلك خلال احتفالية أقيمت بمدينة (Bremerhaven) الألمانية، بحضور عدد من قادة القوات البحرية المصرية والألمانية والسفير المصرى بألمانيا والملحق العسكري المصري بألمانيا وعدد من ممثلى الشركة الألمانية (TKMS) المصنعة للفرقاطة "القهار".

قائد القوات البحرية على الفرقاطة القهار

قائد القوات البحرية:

ألقى الفريق أشرف عطوة قائد القوات البحرية كلمة نقل خلالها تحية السيد الرئيس عبدالفتاح السيـسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى للقوات البحرية الألمانية وشركة (TKMS)، معربًا عن تقديره للتعاون المثمر بين القوات البحرية المصرية والألمانية والذى يأتى فى إطار خطة التطوير والتحديث التى يشهدها الأسطول البحري المصرى لتعزيز الأمن والاستقرار في مناطق عمل القوات البحرية ومياهنا الاقتصادية، ودعم القدرة على مواجهة التحديات والمخاطر التى تشهدها المنطقة.

وتمتاز الفرقاطة " القهار " متعددة المهام الجديدة بكثير من الخصائص التقنية ومنظومات التسليح الحديثة

التى تمكنها من تنفيذ جميع المهام القتالية بالبحر وقت السلم والحرب، وتأمين مصادر الثروات الطبيعية المختلفة للدولة بالبحر، مما يجعلها بمثابة إضافة تكنولوجية هائلة لإمكانات القوات البحرية ودعم قدرتها على حماية الأمن القومي المصـري.

جدير بالذكر أن القوات البحرية المصرية تمتلك عنصرًا بشريًّا يتميز بالاحترافية فى تنفيذ المهام مما أهله

إلى استيعاب القدرة القتالية ومنظومة العمل الفنية للفرقاطة الجديدة فى زمن قياسى ووفقًا للبرامج المخططة

مع الجانب الألمانى .