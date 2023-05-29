توريد 266 ألف طن قمح لشون وصوامع البحيرة

استقبلت شون وصوامع محافظة البحيرة والبالغ عددها ٣٩ شونة وصومعة ومركز تجميع بنطاق محافظة البحيرة ٢٦٦ ألف طن قمح حتى صباح اليوم بتوريد أمس ٤٥٠٠ طن من إجمالى المساحة المنزرعة بالقمح لهذا العام التى تبلغ ٣٣٥٨٣٠ فدانًا.

أكدت الدكتورة/ نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة أنه تم تشكيل لجان متخصصة من التموين والجهات المختصة لتحديد نوعية الأقماح الموردة وضمان توريد محصول القمح من المزارعين بشكل منتظم، مع استمرار متابعة كافة التقارير الخاصة بأعمال التوريد من غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة من خلال التواصل مع الغرف الفرعية على مستوى الوحدات المحلية وذلك لمتابعة الكميات التي يتم توريدها من محصول القمح يوميًّا بالصوامع والهناجر والشون على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

نائب محافظ البحيرة: استمرار توريد محصول القمح لموسم ٢٠٢٣

كما أشارت نائب محافظ البحيرة إلى أنه على استمرار توريد محصول القمح لموسم ٢٠٢٣، والتزام المحافظة بتنفيذ تكليفات السيد رئيس مجلس الوزراء للوصول إلى الكميات المستهدفة وتذليل أي تحديات أو معوقات في هذا الشأن، مع تقديم الإجراءات والتيسيرات كافة للمزارعين والموردين لتعزيز نسب التوريد وتحقيق المستهدف.