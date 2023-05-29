رئيس جامعة كفر الشيخ يشيد بجهود القيادة السياسية في توفير الخدمات للمواطنين

أشار رئيس جامعة كفر الشيخ عبدالرازق دسوقي، إلى الجهود الكبيرة التي توليها القيادة السياسية في توفير الخدمات كافة للمواطنين من خلال المبادرات الرئاسية التي تُطلقها للارتقاء بجودة ومستوى حياة المواطنين وتوفير متطلباتهم واحتياجاتهم.

جاء ذلك خلال ترؤسه مجلس الجامعة" الإثنين، وذلك بحضور محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين، والدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور إسماعيل القن نائب رئيس الجامعة للدارسات العليا والبحوث، والدكتور أماني شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعمداء الكليات، والمستشار القانوني عبد الله غلاب.

وقدم رئيس جامعة كفر الشيخ التهنئة إلى الدكتور أماني شاكر، بمناسبة صدور القرار الجمهوري بتعيينها نائبا لرئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، متمنيًا لها التوفيق والنجاح في مهام منصبها الجديد، كما وجه لها الشكر على ما قدمته لكلية التربية النوعية من جهود خلال الفترة الماضية.

كما وجه الشكر والتقدير إلى لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب برئاسة الدكتور سامي هاشم رئيس اللجنة، والدكتور مني عبد العاطي وكيل لجنة التعليم بالمجلس، للدعم المستمر للجامعة.

جامعة كفر الشيخ تواصل إطلاق القوافل الطبية والبيطرية

أكد د. دسوقي، استمرار جامعة كفر الشيخ في إطلاق القوافل الطبية والبيطرية والزراعية والندوات التثقيفية والأنشطة المُختلفة، والمُساهمة الإيجابية في بناء القدرات بالمجالات الصحية والبيئية والبيطرية والاجتماعية، بالتعاون مع مبادرة «حياة كريمة»، تفعيلًا لدور الجامعة في خدمة المجتمع وتنمية البيئة على مستوى المحافظة.

وتابع رئيس الجامعة، امتحانات الفصل الدراسي الثاني، مؤكدا حرص الجامعة على توفير بيئة آمنة وجو نفسي مناسب للطلاب لأداء الامتحانات.

وجه رئيس الجامعة بالتأكيد على تواجد جميع الأطقم الطبية والتمريض وتوفير الأدوية والإسعافات الأولية، لمواجهة أي حالات طارئة خلال الامتحانات.

وقدم محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين التهنئة إلى الدكتور أماني شاكر بمناسبة تعيينها نائباً لرئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ووجه لها الشكر على ما تقدمه من أعمال للمجلس القومي للمرأة من خلال منصبها مقرر لفرع المجلس بكفرالشيخ.

واستعرض نور الدين التطورات التي تشهدها المحافظة، وتوفير وحدات سكنية وتجارية جديدة تخدم مواطني المحافظة.