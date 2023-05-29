محافظ قنا يحث على المشاركة المجتمعية في القضية السكانية

حث اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، على أهمية التنسيق والتعاون بين القطاع الحكومي مع المجتمع المدني والقطاع الخاص والشباب والمرأة والمتطوعين والمشاركة المجتمعية لدعم تنفيذ المبادرات والبرامج الداعمة للاستراتيجية السكانية على جميع المستويات المحلية.

وبيّن المحافظ، أن قضية الزيادة السكانية تعد واحدة من أخطر القضايا التي تهدد مستقبل الوطن وتعوق نهضته الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فهي تلتهم كل محاولات التنمية التي تقوم بها الدولة.

وأضاف، أن الدولة أولت اهتماما كبيرا بخدمات تنظيم الأسرة، وتحسين خصائص السكان حيث تم إطلاق العديد من مبادرات الصحة الإنجابية والتوعية بأضرار النمو السكاني السريع والتي كان لها دور هام في زيادة أعداد المنتفعات من برامج تنظيم الأسرة في محافظة قنا.

اجتماع المجلس الإقليمي للسكان

وترأس المحافظ، اليوم الاثنين، الإجتماع الدورى للمجلس الاقليمي للسكان، لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان التي تستهدف ضبط النمو السكاني بقري ومدن المحافظة.

بحضور كل من الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، وحسام حمودة السكرتير العام، و محمد صلاح أبو كريشة السكرتير العام المساعد ، وعبد الرازق محمد مدير فرع المجلس القومي للسكان وعدد من القيادات التنفيذية المختصة ورجال الدين الاسلامي والمسيحي .

محافظ قنا: الزيادة السكانية على رأس أولويات الجهاز التنفيذي

ناقش محافظ قنا، خلال الاجتماع الخطة التنفيذية للسكان بالمحافظة، والتي تم إعدادها عن طريق فرع المجلس القومي للسكان وبمشاركة كافة الجهات المعنية داخل المحافظة، واستعرض المؤشرات السكانية المتعلقة بأهداف ونتائج الخطة مع ضمان ارتباطها بالخطة القومية للسكان علي مستوي الجمهورية.

وأوضح المحافظ، أن ملف الزيادة السكانية يأتي على رأس أولويات الجهاز التنفيذي بالمحافظة لتحقيق النتائج والأهداف التي وضعتها الدولة للسيطرة علي الزيادة السكانية.