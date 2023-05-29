«هشام عز العرب» يفوز بجائزة «الإنجاز مدى الحياة»

اختارت مجلة «أفريكان بانكر» هشام عز العرب، رئيس مجلس إدارة البنك التجارى الدولي-مصر CIB، للفوز بجائزة «الإنجاز مدى الحياة» «Lifetime Achievement Award» لعام 2023.

قامت لجنة من الخبراء باختياره للفوز بالجائزة بعد تقييم إنجازاته الاستثنائية طوال مسيرته المهنية بالإضافة إلى مساهماته المتميزة بالمجال المصرفى.

تُمنح جائزة «الإنجاز مدى الحياة» «Lifetime Achievement Award» لأفضل مصرفى عمل طوال مسيرته المهنية بلا كلل لتعزيز الخدمات المصرفية، بالإضافة لتقوية دور قطاع الخدمات المالية فى القارة الإفريقية، وتقوم اللجنة المُختصة كل عام بانتقاء أكثر شخصية مؤثرة بالصناعة المصرفية والمالية على مستوى القارة.

وقررت اللجنة اختيار «عز العرب» لمنحه الجائزة عام 2023.

وأشارت المجلة إلى أن الاختيار جاء لكونه صاحب بصمة إيجابية واضحة وتأثير غير مسبوق على سوق الخدمات المالية والمصرفية على مستوى القارة، بالإضافة إلى مساهماته الكبيرة فى تنمية وتدريب الكوادر المصرفية باعتباره قدوة ونموذجًا مثاليًا يحتذى به، ذلك بخلاف نزاهته المعهودة، مما جعله مصدر إلهام للكثيرين داخل وخارج الصناعة المصرفية.

تبرهن الجائزة اعتراف المؤسسات الدولية بنجاحات «عز العرب» غير المسبوقة خاصة خلال فترة رئاسته للبنك التجارى الدولي-مصر، حيث أوضحت المجلة أن قيادة «عز العرب» المحترفة، ساهمت فى بناء أحد أكثر بنوك القطاع الخاص نجاحًا فى إفريقيا والأسواق الناشئة، مؤكدة ريادة البنك على كافة الأصعدة، بالإضافة إلى التزامه بتطبيق أفضل الممارسات العالمية خصوصًا فيما يتعلق بحوكمة الشركات وإدارة المخاطر، مما دفع البنك ليتبوأ مكانة رفيعة على قمة القطاع المصرفى.

عبر «هشام عز العرب» عن امتنانه واعتزازه باختياره للفوز بتلك الجائزة المرموقة، مؤكدًا أن النجاح لم يكن عملًا فرديًا وإنما جاء نتيجة تفانى والتزام فريق عمل «التجارى الدولى»، والذى كان الدافع الرئيسى لتحقيق سجل حافل من الإنجازات غير المسبوقة للبنك.

وأضاف «عز العرب» أن مثل هذه الجوائز من المؤسسات الدولية المرموقة تبرهن وتؤكد وجود مواهب وكوادر أصحاب إمكانات متفردة بسوق الخدمات المصرفية والمالية بمصر.

جاء ذلك فى إطار احتفالية توزيع جوائز مجلة «African Banker» لعام 2023، خلال الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الإفريقى يوم 24 مايو 2023 بمدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية.

يُذكر أن هشام عز العرب شغل منصب رئيس مجلس إدارة بالبنك التجارى الدولى - مصر منذ نوفمبر 2022، وقبل توليه هذا المنصب، عمل كمستشار لمحافظ البنك المركزى المصرى لمدة ثلاثة أشهر، وشغل «عز العرب» منصب رئيس اتحاد بنوك مصر خلال الفترة من 2013 وحتى 2016 وكذلك منذ 2017 وحتى 2020.

وفى عام 2020، أسس عز العرب شركة اتش إى للاستشارات ويشغل حاليا منصب رئيس مجلس الإدارة.

وتقلد هشام عز العرب منصب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لـ CIB منذ عام 2002 وحتى 2020، وحصل«عز العرب» على خبرته من واقع عمله فى العديد من البنوك العالمية المرموقة، فمنذ تخرجه في جامعة القاهرة عام 1977، بدأ مسيرته المهنية فى كبرى المؤسسات، حيث شغل منصب مساعد نائب رئيس شركة «Merrill Lynch» للخدمات التمويلية العالمية فى نيويورك خلال الفترة من أغسطس 1986 وحتى ديسمبر 1989.