تامر هجرس يكشف سر عملية الـ 10 ساعات.. كنت مهدد بالشلل (فيديو)

كشف الفنان تامر هجرس، تفاصيل تعرضه لإصابة قوية نتيجة حادث أثناء ممارسة ألعاب ترفيهية كادت أن تعرضه للشلل

أضاف تامر هجرس خلال حواره في برنامج "واحد من الناس" المذاع على فضائية "الحياة" مساء الأحد أنه تعرض لحادث أثناء قيامه بإحدى الأنشطة الترفيهية منذ زمن، موضحًا "كنت بلعب لعبة زي التسلق علي الحبل كده ووقعت من فوق ٢٥ مترًا علي صخرة وأيديا اتعوروا وبقيوا على العضم .. وبعدها بـ ١٥ سنة وقعت على صخرة وحصل شرخ في عظمة بين الفقرات".

كنت مهدد بالإصابة بالشلل

وأوضح تامر هجرس أن بعد الحادثة الأخيرة استوجب عليه الدخول لغرفة العمليات حتى لا يحدث له شلل في قدمه، وبالفعل قام بإجراء عملية جراحية في ألمانيا لمدة ١٠ ساعات كاملة.

وتابع تامر هجرس، أن من المفترض أن يكون وقت العملية ٣ ساعات فقط ولكن استغرقت هذا الوقت نظرًا لأن قدميه كانت تنزف الكثير من الدماء خلال إجراء العملية.

بداية تعرفي على زوجتي كان في الجامعة الأمريكية

وعن بداية تعرفه على زوجته، قال تامر هجرس، تعرفت على زوجتى ميرال فى الجامعة الأمريكية فى مصر وهى كانت تعيش طوال حياتها فى الكويت، وهى أحلى وأفضل ست بالنسبة لى فى حياتى وهى مثلى عندها عرق إنجليزى، وكنت بغير عليها، لكن الآن تعلمت بما فيه الكفاية، وهى أيضًا تغير عليا.

عمري ما رفضت طلب لبناتى تمارا وتارا ومصاحبهم جدا

وتابع هجرس: “عمري ما رفضت طلب لبناتى تمارا وتارا، ومصاحبهم جدا وأب لذيذ معاهم، موضحا أن والدتهم شديدة عليهم وانا ضعيف، مؤكدا، معنديش مانع انهم يمثلوا، وكان نفسى يبقى عندى ولد واسميه كمال ويكمل اسم هجرس لكن أول ما جاءت تمارا للدنيا ومسكت إيدى نسيت كل حاجة”.

و أردف: "زوجتى كانت تقول لى: "بلاش صور على السوشيال ميديا علشان الحسد"، موضحًا أنا بنشر الصور علشان أسعد الناس وبعمل كده بالنية دى".

سعيد بالمشاركة بفيلم "شوجر دادي" مع النجمة ليلى علوى

وقال الفنان تامر هجرس إنه سعيد بالمشاركة بفيلم "شوجر دادي" مع النجمة ليلى علوى ونجوم الكوميديا بيومى فؤاد وحمدى الميرغنى وهما كوميدينات جدا وانا بتعلم منهم.

أضاف هجرس، انا راضى جدا عن مشوارى الفنى، وعندى بيزنس تانى غير التمثيل فى البورصة والعقارات، لكن عندما يسألنى أحد أقول انا ممثل، وهذه نعمة لأنى لو جاء دور غير مناسب فلدى رفاهية رفضه.

أتمنى تقديم شخصية خالد ابن الوليد وعمرو بن العاص

أوضح، بعمل فيلم تسجيلى عن حياتى والأماكن التى زرتها، وبدأت من اليونان والبداية أن المتابعين على السوشيال ميديا شاهدوا صورى على الانستجرام الخاص وطلبوا منى لأن أجمعها وأعمل منها شيء مسجل، مشيرا نفسى أقدم أعمال تاريخية لأن تاريخنا كعرب فيه شخصيات كثيرة ومنها أتمنى تقديم شخصية خالد ابن الوليد وعمرو بن العاص.