توريد 261 ألف طن قمح بالبحيرة

أكد الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، أن شون وصوامع محافظة البحيرة والبالغ عددها 39 شونة وصومعة ومركز تجميع بنطاق المحافظة ، قد ٱستقبلت 261 ألف طن قمح حتى صباح اليوم؛ حيث تم توريد 4500 طن أمس السبت من إجمالي المساحة المنزرعة بالقمح لهذا العام التى تبلغ 335830 فدان .

وقالت نائب المحافظ، إنه تم تشكيل لجان متخصصة من التموين والجهات المختصة لتحديد نوعية الأقماح الموردة وضمان توريد محصول القمح من المزارعين بشكل منتظم، مع إستمرار متابعة كافة التقارير الخاصة بأعمال التوريد من غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة من خلال التواصل مع الغرف الفرعية على مستوى الوحدات المحلية وذلك لمتابعة الكميات التي يتم توريدها من محصول القمح يومياً بالصوامع والهناجر والشون على مستوى مراكز ومدن المحافظة .

وفى ذات السياق قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة المحاسب مجدي الخضروكيل وزارة تموين البحيرة بالتنسيق مع مباحث التموين بالبحيرة وتحت إشراف مفتاح عبد اللطيف - مدير عام التجارة الداخلية بمديرية تموين البحيرة بحملة تموينية مكثفة على مصانع الأعلاف بالدلنجات أسفرت عن:

ضبط ٧٠ طن قمح محلي بمصنع أعلاف بالدلنجات بعد تجميعه من السوق السوداء بطرق غير مشروعة ، وذلك تمهيداً لإستخدامه لتصنيع الأعلاف مما يعد مخالفاً للقرارات الوزارية التموينية، وتم التحفظ على المضبوطات وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.