سعر المتر بالعاصمة الإدارية ارتفع من 2000 إلى 150 ألف جنيه (فيديو)

قال الإعلامي أحمد موسى، إن سعر المتر في أرض العاصمة الإدارية كان منذ 4 سنوات 2000 جنيه وبعد فترة أصبح 12 ألف جنيه ثم 40 و50 ألف جنيه والآن سعر المتر في البرج الأيقوني 150 ألف للمتر.

وأضاف موسى خلال برنامجه "على مسئوليتي" والمذاع على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم : أن العاصمة الإدارية طفرة بكل المقاييس، مضيفًا:" مفيش جنيه خرج من الميزانية للعاصمة الإدارية زي ما البعض بيقول فلوسك يا مواطن.. لا مش فلوسك دي أرض كانت صحراء وناس اشترت وكسبت ملايين ومليارات".

وأضاف أحمد موسى:" شركة العاصمة الإدارية ستكون أكبر شركة تدفع ضرائب في مصر، فلوس تدخل الدولة من أرض كانت صحراء جرداء".

العاصمة الإدارية وفرت ملايين فرص العمل:

وتابع أحمد موسى: “العاصمة الإدارية وفرت ملايين فرص العمل .. منطقة الأبراج يعمل بها 10 آلاف عامل يوميًا”، مشيرًا إلى أن مقرات الحكومة والبنك المركزي والبنوك بعد انتقال هذه المؤسسات للعاصمة الإدارية ستكون خالية ومعهم مقرات الهيئات الاقتصادية والسياسية مثل مجلس النواب والشيوخ وسيكون مركز الحكم في العاصمة الإدارية.

اجتماع السيسي ومدبولي بمقر القيادة الاستراتيجية في العاصمة الإدارية:

واستعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نتائج الاجتماع الذي عقده الرئيس عبدالفتاح السيسي بمقر القيادة الاستراتيجية في العاصمة الإدارية الجديدة نهاية الأسبوع الماضي، وحضره عدد من الوزراء والمسئولين، للاطلاع على الموقف التنفيذي لانتقال الوزارات والأجهزة الحكومية المختلفة إلى العاصمة الإدارية الجديدة.



وفي هذا الصدد، أكد مدبولي أنه تم الانتقال بالكامل على مستوى مجلس الوزراء، للعمل من العاصمة الإدارية الجديدة، لافتًا إلى قيامه أمس بزيارة وزارتي النقل والإسكان اللتين انتقلتا بالكامل، وأنه سيزور عددًا من الوزارات المنتقلة تباعًا.

ووجه رئيس الوزراء بسرعة انتهاء انتقال باقي الوزارات تباعًا، مؤكدًا أن الموظفين المنتقلين بدأوا في التأقلم مع المقار الجديدة، ووسائل المواصلات، مشيرًا إلى أنه سيتم خلال أيام تسليم الوحدات السكنية لمستحقيها من الموظفين الذين تقدموا للحصول عليها في مدينة بدر.

نقل 19 وزارة إلى العاصمة الإدارية:



ثم استعرض مجلس الوزراء الموقف الخاص بجاهزية الوزارات والجهات المنتقلة إلى العاصمة الإدارية كجزء من المرحلة الثانية لعملية الانتقال بعدد 19 وزارة، على أن يبدأ انتقال تلك الجهات بداية من الأسبوع المقبل، هذا بالإضافة إلى الـ 14 وزارة وجهة التي انتقلت بالفعل في المرحلة الأولى.

انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية:



كما استعرض مجلس الوزراء عددًا من الإجراءات والقرارات التي تم اتخاذها في إطار التعامل مع عدد من المشكلات والتحديات التي تواجه المستثمرين، والتي عرضت على الاجتماع الذي عُقد مؤخرًا للوحدة الدائمة لحل مشاكل المستثمرين، وتمت الموافقة على عدد من التيسيرات التي تسهم في تحسين مناخ الاستثمار.

وجاء ذلك خلال اجتماع الحكومة أمس برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقرها بالعاصمة الإدارية.

والأسبوع الماضي، عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي اجتماعًا بمقر القيادة الاستراتيجية في العاصمة الإدارية الجديدة، مع كل من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، واللواء أحمد العزازي، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والمهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة.