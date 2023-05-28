أردوغان يحتفل: باي باي كمال (بث مباشر)

تقدم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بالشكر للشعب التركي على مشاركته في الانتخابات التركية 2023 بشكل قوي، موضحًا أنه سيستمر في فعل ما يجعلنا نحطى ثقة الشعب.

انتخابات تركيا والرئيس رجب طيب أردوغان

وتابع: “حبكم لن ينتهي.. باي باي كمال”، وجاء ذلك خلال كلمته من أمام منزلهم باسطنبول.

وأوضح أردوغان، أن حزب الشعب الجمهوري سيحاسب زعيمه على هذه النتيجة وخسارته في الانتخابات التركية 2023، مضيفًا: “قلنا من يخدم الشعب لا يهزم أبدأ.. وتركيا أمانة في اعناقنا ونحن أمانة في اعناق شعبها”.

ونوة بان الحب الذي يجمع بيننا وبين الشعب هو تجسد للديمقراطية، موجهًا رسالة للشعب التركي، قائلًا: “علاقتنا بكم هي التي اثمرت تركيا قوية لا تهزم”.

ذكرت وسائل إعلام تركية، مساء اليوم الأحد، أن الرئيس المنتهية ولايته رجب طيب أردوغان متقدم على زعيم المعارضة كمال كليجدار أوغلو في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية بعد فرز أكثر من77.46 % من الأصوات.

وقالت وكالة "الأناضول التركية"، إن النتائج الأولية للتصويت تظهر حصول أردوغان على 54.03 %من الأصوات مقابل 45.97 % لأوغلو حتى الآن.

وأغلقت صناديق الاقتراع أبوابها في تركيا في سباق الإعادة الرئاسي الذي سيقرر ما إذا كان رجب طيب أردوغان سيفوز بفترة رئاسية جديدة أم كمال كليجدار أوغلو.

وبدأت في تركيا عملية فرز الأصوات في الجولة الحاسمة لانتخابات الرئاسة بين الرئيس رجب طيب أردوغان وزعيم المعارضة كمال كليجدار أوغلو.

وتوجه رئيس الهيئة العليا للانتخابات التركية أحمد ينار، بالشكر إلى الناخبين الذين شاركوا في الانتخابات بحس عالٍ، وإلى مرشحي رئاسة الجمهورية والأحزاب السياسية، وأعضاء الهيئة العليا للانتخابات وممثلي الأحزاب في الهيئة.

وتابع، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي عقب غلق مراكز الاقتراع في الانتخابات التركية، :"انتهت الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي جرت اليوم.. لم يصل لهم أي موقف سلبي من مراكز الاقتراع حتى الآن"، مشددًا على أن العملية الانتخابية لم تتأثر بأي موقف، كما أنه تم تقييم الاعتراضات التي وصلت لهم خلال جولة الإعادة من الانتخابات التركية اليوم الأحد.

وأوضح أنه يتوجه ايضًا بالشكر إلى العاملين في التشكيلات المركزية في الهيئة العليا للانتخابات ورؤساء الهيئات والمؤسسات العامة وقوات الأمن والصحفيين على تواجدهم وتغطية الاحداث، مشددًا على أنه يتمنى أن يكون هذه الانتخابات خيرًا على شعبنا التركي وديمقراطيتنا.