فتح رئيس لجنة التحقيق الروسية، قضية جنائية بعد التصريحات المعادية للروس من قبل السيناتور الأمريكي، ليندسي جراهام.

وأمر رئيس لجنة التحقيق الروسية، ألكسندر باستريكين، اليوم الأحد، عبر “تلجرام”، إدارة التحقيقات الرئيسية بفتح قضية جنائية، بشأن تصريحات السناتور الأمريكي التي تتحدث حول مقتل الروس، مؤكدا أن هذه الحقيقة ستحصل على تقييم قانوني مناسب من قبل المحققين.

وكان السناتور الأمريكي، ليندسي جراهام، قال خلال اجتماع مع الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن الولايات المتحدة لم تنفق أموالًا بهذه النجاح مطلقًا، لأن الروس "يموتون" نتيجة لهذا الاتفاق.