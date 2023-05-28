الأحد 28 مايو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

تصريح معادي للروس يورّط أمريكا

الجيش الروسي
الجيش الروسي

فتح رئيس لجنة التحقيق الروسية، قضية جنائية بعد التصريحات المعادية للروس من قبل السيناتور الأمريكي، ليندسي جراهام.

وأمر رئيس لجنة التحقيق الروسية، ألكسندر باستريكين، اليوم الأحد، عبر “تلجرام”، إدارة التحقيقات الرئيسية بفتح قضية جنائية، بشأن تصريحات السناتور الأمريكي التي تتحدث حول مقتل الروس، مؤكدا أن هذه الحقيقة ستحصل على تقييم قانوني مناسب من قبل المحققين.

وكان السناتور الأمريكي، ليندسي جراهام، قال خلال اجتماع مع الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن الولايات المتحدة لم تنفق أموالًا بهذه النجاح مطلقًا، لأن الروس "يموتون" نتيجة لهذا الاتفاق.

 

 

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