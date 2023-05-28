كنائس زويلة الأثرية تكشف أسرار تحويها كنيسة العذراء مريم (صور وتفاصيل)

ألقى المهندس مينا إبراهيم، عضو لجنة أصدقاء كنائس زويلة الأثرية، كلمته خلال افتتاح احتفالية كنيسة العذراء بمنطقة زويلة بمناسبة ذكرى دخول العائلة المقدسة لأرض مصر، وقال إن صندوق أسرار زويلة الأثري يحتوي على رفات البطاركة والآباء والراهبات.

وأشار أن التاريخ الكنسي يروي تفاصيل عديدة عن وجود مدفن للبطاركة بهذه الكنيسة.

وكشف السر وراء خصوصية هذه الكنيسة باعتبارها كانت مقرًا للكرسي البطريركي لمدة ٣٦٠ سنه، منذ عام ١٣٠٠ إلى ١٦٦٠ ميلاديًا، لعدد ٢٣ بطريرك.

كما ورد في كتاب حفظ التراث المسيحي "السنكسار" سيرة البابا يؤنس الـ١٣ البطريرك الـ٩٤، يؤكد دفنه في كنيسة القديسة العذراء مريم بحارة زويلة.

وأيضا تذكر الراهبة طماف مريم، رئيسة دير القديسة العذراء مريم السابقة، وأمهات الدير، أنه في خمسينات القرن الماضي، قام ناظر الكنيسة واسمه "مترى خرستو " بالبحث عن رفات الآباء وإخراجها من أرضية الكنيسة، ووضعها فى ذلك الصندوق.

أكد في كلمته أنه منذ هذا التاريخ والمياه تتفجر من أرضية وحوائط الكنيسة ولا تتوقف، موضحًا أن نيافة الحبر الجليل الأنبا رافائيل قام بوضع تلك الرفات فى أنابيب خاصة عام ٢٠٠٩م، ماعدا جمجمة غامضة ظلت منفردة فى الصندوق.

وذكر لحظات افتتاح المزار الخاص بالكنيسة عام ٢٠١٦ بيد قداسة البابا تواضروس الثاني، والذي يضم عدد من الآباء البطاركة مكان المدفن القديم.

كشف عن أبرز تم اليوم وهو إخراج الجمجمة الغامضة من الصندوق القديم ووضعها في صندوق زجاجى ليتبارك بها الزوار.