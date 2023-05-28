ديانا هشام كعروس البحر في أحدث ظهور (شاهد)

خضعت الفنانة ديانا هشام لأحدث جلسات التصوير، التي شاركت بها متابعيها ومحبيها بأحدث إطلالاتها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور الأشهر الإنستجرام.

ديانا هشام

ديانا هشام تبرز أنوثتها بالبينك المجسم

خطفت الفنانة ديانا هشام الأنظار بإطلالة جذابة ومثيرة، مرتدية فستانا قصير باللون "البينك"، مصمم من قماش بدون نقاشات، حافية القدمين بلا حذاء علي الرمال بجوار البحر، مما أبرز جمالها وقوامها الممشوق.

ديانا هشام تعكس جمال ملامحها بالألوان الترابية

اعتمدت الفنانة ديانا هشام تسريحة شعر بسيطة تتناغم مع ملامحها، إذ إنها تركت خصلات شعرها منسدلة فوق شعرها، ووضعت مكياجًا ناعمًا ليبرز جمالها، مرتكزًا على الألوان الترابية وتحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء واللون الأحمر في الشفاه.

من هي ديانا هشام

ديانا هشام ممثلة مصرية، ولدت في (1 يوليو 1996).

درست في المعهد العالي للفنون المسرحية، بدأت مشوارها الفني في مسلسل الحساب يجمع 2017 ، ثم شاركت في أعمال أخرى عدة.

بدأت ديانا مشوارها الفني في التمثيل في عام 2017 حيث شاركت في مسلسل الحساب يجمع بدور هانا مع مجموعة رائعة من النجوم (يسرا، محمود عبد المغني، كريم فهمي، ايمان العاصي، بوسي، ندى موسى) وتم عرضه في 27 مايو 201 وكان هذا العمل من تأليف محمد رجاء وإياد عبد المجيد، واخراج هاني خليفة.

وفي نفس العام شاركت في مسلسل ولاد تسعة مع النجم خالد سليم وبيومي فؤاد والنجمة نيكول سابا وسهر الصايغ، وهذ العمل من ارخراج احمد شفيق، وتأليف فداء الشندويلي.

وفي عام 2018 شاركت في مسلسل أبو العروسة بدور مريم مع النجمة الكبيرة سوسن بدر ونيرمين الفقي والنجم سيد رجب وخالد صالح، ومجموعة لامعة من النجوم الشباب، وشاركت ايضاً في مسلسل بالحجم العائلى بدور رانيا مع النجم الكبير يحيي الفخراني ومجموعة كبيرة من الممثلين، كما قدمت أو فيلم لها في (عطل فني) وحالياً هي مشاركة في مسلسل كأنه امبارح مع النجمة الجميلة رانيا يوسف والنجم أحمد وفيق ومحمد الشرنوبي وهدى المفتي وخالد أنور.

من ضمن أعمالها الفنية الناجحة

مسلسل أبو العروسة

قامت الفنانة الجميلة ديانا بدور مريم في مسلسل أبو العروسة حيث كات فتاة جامعية تدرس علم النفس بالخارج، وسوف تعود في أولى حلقات المسلسل للقاهرة لعمل بحث، وسيكون والديها في المسلسل النجم مدحت صالح والنجمة نيرمين الفقي، وهم غير مستقرين في علاقتهم الزوجية ويواجهون مشاكل كثيرة، وكلا منهم يريد الانفصال ولكنهم منتظرين حتى يطمنوا على ابنتهم الوحيدة مريم، وسوف تقع في حب اكرم وسوف يجسد هذه الشخصية النجم محمد عادل.

مسلسل كأنه امبارح

تقوم الفنانة الشابة ديانا بدور فتاة تعشق السهر والشرب دائماً، وسوف تحب مروان ويكون ابن النجمة رانيا يوسف والنجم احمد وفيق، وهما اصدقاء والدها وولدتها، ولكنه لا يحبها ويحب الفتاة التي تعمل بمنزلها بيبي سيتر لاخوها.