83.99% نسبة المشاركين في الانتخابات الرئاسية التركية

بلغت نسبة المشاركة في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية 83.99%، وتشير النتائج الأولية حصول الرئيس التركي المنتهية ولايته، رجب طيب أردوغان، على 59.43%، بينما حصل منافسه كمال كليتشدار أوغلو على 40.57%، وجاء ذلك بعد فرز 27% من الأصوات.

وأوضح الناطق باسم حزب الشعب الجمهوري المعارض، فائق أوزتراق، أنهم يقومون بمتابعة حثيثة لعملية فرز الأصوات بعد غلق مراكز الاقتراع في الانتخابات الرئاسية التركية.

وأشار أوزتراق إلى أنهم يمرون بمرحلة حرجة الآن، وبمتابعة حثيثة لفرز الأصوات، لافتًا إلى أن كوادر الحزب تواصل مهامها في الميدان وفي مراكز الاقتراع لصون أصوات الناخبين.

على جانب آخر، غرد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، موجهًا حديثه للشعب التركي، وذلك قبل إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية، عبر تويتر قائلًا: "أود أن أشكر كل زملائي الذين عملوا بإخلاص في صناديق الاقتراع منذ الساعات الأولى من الصباح".

ودعا أردوغان في تغريدة نشرت في تمام الساعة السادسة، "لرعاية صناديق الاقتراع حتى صدور النتائج نهائية، حان الوقت الآن لحماية إرادة أمتنا فوق رؤوسنا حتى اللحظة الأخيرة".

ومن المنتظر أن تصدر النتائج، تباعًا خلال الساعات المقبلة، ومن المتوقع أن تكتمل في وقت مبكر مقارنة بتوقيت إعلانها بعد التصويت في الجولة الأولى نظرًا لأن بطاقات الاقتراع أبسط ولا تضم سوى أردوغان و كليجدار أوغلو.