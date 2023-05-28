أردوغان يوجه رسالة للشعب قبل إعلان النتيجة

غرد الرئيس التركي، المنتهي فترة ولايته، رجب طيب أردوغان، موجهًا حديثه للشعب التركي، وذلك قبل إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية، عبر تويتر قائلًا: "أود أن أشكر كل زملائي الذين عملوا بإخلاص في صناديق الاقتراع منذ الساعات الأولى من الصباح".

ودعا أردوغان في تغريدة نشرت في تمام الساعة السادسة، "لرعاية صناديق الاقتراع حتى صدور النتائج النهائية، حان الوقت الآن لحماية إرادة أمتنا فوق رؤوسنا حتى اللحظة الأخيرة".

ومن المنتظر أن تصدر النتائج، تباعًا خلال الساعات المقبلة، ومن المتوقع أن تكتمل في وقت مبكر مقارنة بتوقيت إعلانها بعد التصويت في الجولة الأولى نظرًا لأن بطاقات الاقتراع أبسط ولا تضم سوى أردوغان و كليجدار أوغلو.