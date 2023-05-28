قناة السويس تشارك في اجتماعات لجنة السلامة البحرية

استكمالا لجولاته الخارجية لتعزيز مشاركة قناة السويس في الفعاليات البحرية الدولية، يغادر الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، متجها إلى لندن للمشاركة في اجتماعات لجنة السلامة البحرية في المنظمة البحرية الدولية "IMO" والتي تنطلق يوم الأربعاء القادم بمقر المنظمة.

تأتي هذه المشاركة بناءا على دعوة كيتاك ليم الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية للهيئة ضمن الوفود الرسمية.

ومن المقرر أن تقام على هامش الجلسة العامة للجنة السلامة البحرية عدة لقاءات واجتماعات ثنائية تجمع الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة برئيس المنظمة البحرية الدولية ومجموعة من الفاعلين في المجتمع الملاحي.

يأتي ذلك استكمالا للجولات الخارجية لرئيس الهيئة والتي تضمنت مشاركة وفد قناة السويس خلال الاسبوع الماضي بالنسخة الثالثة لمنتدى قطر الاقتصادي، والتي شهدت عقد عدة لقاءات على هامشها حيث بحث رئيس الهيئة سبل التعاون المشترك مع وفد من كبار المستثمرين ورجال الأعمال القطريين.

كما اجتمع الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، على هامش المنتدى بقطر مع السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات القطري، بحضور سفير مصر بالدوحة السيد عمرو كمال الدين، لبحث سبل التعاون المشترك.



