محافظ كفرالشيخ ونائبه يهنئان" أماني شاكر" لتعيينها نائبا لرئيس الجامعة

الدكتور أماني شاكر نائب رئيس جامعة كفرالشيخ لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

هنأ محافظ كفرالشيخ اللواء جمال نورالدين، ونائب المحافظ عمرو البشبيشي، الدكتور أماني شاكر، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة، وعميد كلية التربية النوعية، لصدور قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتعيينها نائبا لرئيس جامعة كفرالشيخ لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، لتكون أول سيدة تتولى هذا المنصب بالجامعة.

وتخرجت الدكتور أماني شاكر في كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان عام 1991، وحصلت على درجة الماجستير، في هندسة الغزل والنسيج والتريكو، جامعة حلوان 1998، ونالت درجة الدكتوراه عام 2004م.

وتدرجت في المناصب العلمية حتى وصلت إلى درجة أستاذ بقسم التربية الفنية بكلية التربية النوعية جامعة كفرالشيخ، عام 2012، وتولت منصب وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ثم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، حتى وصلت إلى عميد كلية التربية النوعية، وشاركت في العديد من المؤتمرات العلمية في مصر وخارجها.

وفي 20 يناير عام 2021م، أصدرت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، قرارًا، بتعيين الدكتور أماني محمد شاكر، مقرراً لفرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة كفرالشيخ.