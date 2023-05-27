تأُثير فيتامين D على الأطفال وعلاقته بمشكلاتهم النفسية.. أطباء يكتشفون مفاجأة

أثبتت دراسة فنلندية حديثة وجود علاقة غير متوقعة بين فيتامين D والمشكلات النفسية لدى الأطفال، مشيرة إلى أن الجرعات العالية منه قد تمنع الإصابة بمشكلات الصحة العقلية مستقبلاً.



فوائد فيتامين D للأطفال

ووفقًا لما ذكره موقع "لينتا. رو"، شارك في الدراسة 346 أطفال تراوحت أعمارهم بين أسبوعين وسنتين، قسمهم الباحثون إلى مجموعتين، المجموعة الأولى كانت تحصل على الجرعة اليومية اللازمة من فيتامين D (10 ميكروجرام) والمجموعة الثانية حصلت على ثلاثة أضعاف هذه الكمية (30 ميكروجرام).

فوائد فيتامين D للأطفال

وبعد بلوغ المشاركين 6 و8 سنوات، قيم الباحثون أعراضهم النفسية باستخدام استبيان طلب من الآباء الإجابة على الأسئلة الموجودة فيه، واستنتجوا أن تناول ثلاثة أضعاف الجرعة اليومية من فيتامين D (فيتامين D3) يخفض مخاطر الإصابة بمشاكل الصحة العقلية في سن المدرسة، أي أن الأطفال الذين تلقوا جرعة أعلى كانوا أقل عرضة للإصابة بالاكتئاب والقلق والسلوك المنعزل.

فعلى سبيل المثال، لوحظت مثل هذه الاضطرابات لدى 11.8 % من الأطفال الذي تناول جرعة قياسية من فيتامين D (10 ميكروجرام) في حين كانت هذه النسبة لدى الذين تناولوا ثلاثة أضعاف الجرعة القياسية 5,6 % فقط.

ووفقا للباحثين، يجب مواصلة الدراسة والبحث في هذا المجال لتأكيد هذه النتائج ، وذلك مع أخذ مختلف العوامل بعين الاعتبار، خاصةً وأن جميع الأطفال المشاركين في الدراسة هم من أصل اسكندينافي، وأن نتائج الدراسة مبنية على إجابات الوالدين.