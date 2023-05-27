الديمقراطية في تركيا تعرضت لضربة ثقيلة بانقلاب 27 مايو

أكد الرئيس “رجب طيب أردوغان”، أن الديمقراطية في تركيا تعرضت لضربة ثقيلة وقوية بانقلاب 27 مايو 1960، وأنهم ينتظرون بفارغ الصبر الإعلان عن انتهاء حُقبة الانقلابات في البلاد غدًا الأحد.

تصريحات الرئيس التركي “أردوغان” اليوم السبت:

ووفقًا لما ذكرته وكالة "الأناضول" التركية، مساء اليوم السبت، جاءت تصريحات الرئيس التركي في كلمة له اليوم، خلال مراسم أُقيمت في الذكرى الـ 63 لانقلاب 27 مايو 1960، بجانب ضريح رئيس الوزراء الأسبق عدنان مندريس، الذي أعدم مع رفاقه عقب الانقلاب المذكور.

وبعد ترحّمه على مندريس ورفاقه، لفت أردوغان إلى وجود الكثير من الآلام والمآسي والتضحيات في تاريخ الشعب التركي، وأردف: "لذا فإنه يعرف جيدًا قيمة الديمقراطية".

وأضاف: "بعد مرور 63 عامًا على انقلاب 27 مايو 1960، ننتظر بفارغ الصبر الإعلان للعالم أجمع، غدًا الأحد، انتهاء حُقبة الانقلابات في تركيا".

وذكر أن المشاركة العالية في الانتخابات التي شهدتها بلاده يوم 14 مايو الجاري، تعد مُؤشرًا بارزًا على دفاع شعبه عن الديمقراطية، وأكد أن الانتخابات في بلاده تُجري بشكل شفاف ونزيه وبنسبة مشاركة لا مثيل لها حول العالم.

بدورها، أعلنت الهيئة العليا للانتخابات رسميًا إجراء الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية بين أردوغان وكليتيشدار أوغلو يوم غد 28 مايو، بعد عدم حصول أي مُرشح على أكثر من 50 بالمئة من الأصوات.​​​​​​​

وحصل أردوغان على 49.52 بالمئة من أصوات الناخبين، فيما نال مُنافسه كليتيشدار أوغلو نسبة 44.88 بالمئة، وسنان أوغان 5.17 بالمئة، وفق النتائج النهائية التي أعلنتها الهيئة العُليا للانتخابات.​​​​​​​

وفي وقت سابق، اتهم مُرشح الرئاسة التركية كمال كيليتشدار أوغلو سُلطات البلاد بحظر تمكينه من إرسال رسائل SMS إلى وسائل الإعلام، وذلك قبيل الجولة الثانية للانتخابات المُقرّرة يوم 28 مايو الجاري.

وكتب كيليتشدار أوغلو يوم الجمعة في حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي: "تقوم شركات الاتصالات بالحؤول دون تمكّني من إرسال الرسائل النصية القصيرة إلى الصحفيين، لقد تم حظري بصورة كاملة".

وأردف قائلاً مُخاطبًا مُنافسه على مقعد الرئاسة: "أردوغان .. هل تحاول منعي من المشاركة في الجولة الثانية من الانتخابات؟".

من جهتها، لم تُعلّق السُلطات التركية وشركات الاتصالات المعنية بعد على بيان زعيم المُعارضة التركية.

يُشار إلى أنه في 19 مايو الجاري، أعلنت اللجنة المركزية للانتخابات التركية عن نتائج الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في البلاد.