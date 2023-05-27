مع بداية موسم الصيف.. إرتفاع أسعار الأسماك 40% بدمياط

لم يعد السمك أكلة الدمايطة الشعبية، وتحول إلى وجبة صعبة المنال، بعد أن قفزت أسعاره وتضاعفت فى شهور معدودة، ولم يعد لها كما يقول الدمايطة ورغم الركود الذى تشهده أسواق الأسماك بشكل عام، إلا أن الناس مجبرة على الشراء.

ومع بداية موسم الصيف تشهد اسوق السمك بمحافظة دمياط ارتفاعا ملحوظا في أسعار الأسماك بمختلف أنواعها، فالأسعار تختلف ما بين يوم وآخر حسب نوع السمك والموسم الذى يوجد فيه، حيث تتراوح أسعار البلطى من 80 الى 110 جنيه، البورى من 80 إلى 170 جنيهًا، ويتراوح سعر الجمبرى من 100 إلى 550 جنيهًا، وأسعار الدنيس تبدأ من سعر 120 جنيهًا حسب حجم الدنيس ويصل إلى 180 جنيه.



وأكد محمد الجوادي تاجر اسماك كان تجار الأسماك يعانون خلال فصل الشتاء من ندرة السمك المعروض نتيجه لتوقف رحلات الصيد بشكل متكرر بسبب سوء الأحوال الجوية ولكن مع بدء الموسم الصيفي زادت الأسعار.الي 40% ، ويرجع أن السبب في ارتفاع سعر السمك هو الندرة في الأسماك، وأن أغلب الأسماك هى أسماك مزارع والاسماك تأتى من تجار الأسماك سواء بعزبة البرج او بلطيم او الاسكندريه بأسعار مرتفعة، وبالتالى تاجر السمك بدمياط مضطر أن يكون له هامش ربح بسيط . واضاف محمد الصواف عامل عادي، زمان كنا لما يكون الحال ضيق شوية ويقولوا فى البيت هناكل إيه النهاردة ومفيش فلوس فتلاقى الكل يقول سمك وخلاص.

ولأن تنوع الأسماك وكثرتها فى البلد كان بيخلى فرصة لكل الناس تاكل سمك وتتبسط، ولكن بصراحة اللى بنسمع عليه النهاردة ده حاجة العقل مش مستوعبها خالص، يعنى اللى عاوز ياكل شبار أخضر صغير الملقب بالبلطى الصغير يلاقى ثمن الكيلو 80 جنيهاً، يضاف إليها 10 جنيهات للشوى، يعنى كيلو شبار أخضر بالشوى بـ90جنيهاً ولسه مجبش باقى المطلوب، ولا البورى والجران اللى أسعارهم بقت حاجة صعبة جداً، البورى الصغير يبدأ من 80 جنيهاً وصولاً إلى 120 واحيانا 140جنيهاً، دا كتير جداً على الناس، أمس كان كيلو السردين بـ40جنيه، السردين ده بجد كان أكل أكتر الناس الغلابة، النهاردة ثمنه 80 جنيه، إذا من لديها أربعة أولاد محتاجة تجيب على الأقل كيلو ونص بـ120جنيه ولسه الشوى والخضرة وباقى التجهيزات، فمن أين نوفر كل ذلك . وأشار إلى أن السمك قليل ولهذا فهو سعرة مرتفع فكلما قل توافر السلعة زاد ثمنها، كما أن تجار العزبة يقوموا بتوزيع الاسماك على تجار سوق الجملة لأسماك بشطا وتجار سوق القنطرة بمدينة دمياط وبدورهم يقوموا ببيعه لأصحاب محال الأسماك والبائعين السريحة اى المتجولين بالشوارع وبالأسواق فمن الطبيعى أن تجار الكبار يبعيون السمك بسعر ويصل لتجار الأسواق بفارق سعر ويصل للبائعين السريحة بسعر الى ان يصل للمواطن بسعر اخر وبالتالى ازيد. واختتمت دليا احمد ربة منزل إن ارتفاع أسعار الأسماك فى هذه الأيام سابقة لم نشهدها من قبل، وتقول كنا نشترى كيلو البلطى فى المتوسط بـ20جنيها ، لكن الوقتى علشان تجيب كيلو بلطى متوسط الحجم تبقى بتتكلم في 60 أو 80 جنيهاً، وطبعا اللى أسرته ٥ أو ٦ أفراد محتاج مش أقل من ٢ كيلو يعنى تكلفة عالية ده، فضلاً عن أنه لو حب يجيب بورى مثلاً الكيلو سعره بقى أكثر من 100 جنيهاً فى المتوسط، يعنى المواطن الغلبان اللى كان بيعتبر أن أكلة السمك لا موفرة بالنسبة له أصبحت عبئاً عليه.

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