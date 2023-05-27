انتخابات تركيا.. لافتات عنصرية قبل جولة الإعادة

ساعات قليلة تفصلنا عن بداية جولة الإعادة بالانتخابات التركية 2023، بين الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان والمرشح كمال كيليشدار أوغلو، وذلك بعد انتهاء الجولة الأولى من الانتخابات بفشل كلاهما في حصد أكثر من 50% من أصوات الناخبين.

انتخابات تركيا وتنافس موجع بين الطرفين

وتنطلق جولة إعادة الانتخابات الرئاسية التركية غدًا الأحد، وسط استعدادات من كلا المرشحيّن، تستهدف استقطاب أصوات الناخبين في مختلف المناطق.

وهناك اهتمامًا كبيرًا من جانب المواطنين بالولايات الجنوبية التي تأثرت بالزلزال الذي شهدته البلاد في فبراير الماضي، بهذه انتخابات تركيا، وجاء ذلكل خلال تقرير عرضته فضائية "القاهرة الإخبارية".

اهتمام كبير من قبل الشعب التركي بالانتخابات الرئاسية التركية، والتي تبدأ جولة الإعادة بها غدًا الأحد، ويأتي الاهتمام بشتى انتماءات المواطنين العرقية، ويرجع هذا الاهتمام لرغبتهم في تحقيق الاستقرار الاستراتيجي على مستوى البلاد، وهو الأمر الذي فسّر لجوء البعض لرفع لافتات عنصرية تهدف للتأثير على الناخبين.

ويدرك مرشحي الرئاسة رغبة الشعب التركي في الوصول إلى الاستقرار بشكل عام، وهو ما يعلن عنه كلا المرشحين في جدول أعمالهم عقب الفوز برئاسة تركيا، وهذا الأمر ما يُفسر حديث كل من المرشحين على هذه النقاط بشكل رئيسي خلال اللقاءات الانتخابية.

جولة الإعادة انتخابات تركيا غدًا الأحد 28 مايو

ويستعد الأتراك للتصويت في جولة الإعادة بالانتخابات الرئاسية، 28 مايو الجاري، التي تحسم السباق بين كل من الرئيس الحالي أردوغان، ومرشح المعارضة كمال كليجدار أوغلو، بعد أن فشل كلاهما في حسم الجولة الأولى لصالحه بالحصول على أكثر من 50% من الأصوات.

وأعلن حزب التغيير والديمقراطية في تركيا، وهو جُزء من تحالف الأجداد الذي أعلن مُؤخرًا دعم الرئيس رجب طيب أردوغان بجولة الانتخابات الثانية، دعم مُرشح تحالف الأمة كمال كيليتشدار أوغلو.

وفي بيان له، قال رئيس حزب التغيير والديمقراطية عباس بوتون إن "المُرشح الرئاسي لتحالف الأجداد سنان أوغان، لم يتشاور معهم قبل إعلان دعمه لتحالف الشعب (الجمهور) الحاكم الذي يقوده رجب طيب أردوغان في الجولة الثانية من الانتخابات"، مُؤكدًا دعم حزبه مُرشح تحالف الأمة كمال كيليتشدار أوغلو في الجولة الثانية.