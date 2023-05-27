قائمة بيراميدز لمباراة الاتحاد في الدوري المصري

أستقر البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لنادي بيراميدزقائمة الفريق لمباراة الاتحاد السكندري في الدوري الممتاز

و من المقرر ان يلتقي بيراميدز مع الاتحاد السكندري في السابعة من مساء الاثنين على استاد الإسكندرية، في إطار لقاءات مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - أحمد دعدور - يوسف نادر

خط الدفاع: أحمد سامي -عبد الله مجدي - محمد حمدي - أحمد فتحي - محمد الشيبي - كريم حافظ - علي جبر

خط الوسط: بلاتي توريه - إسلام عيسى - إبراهيم عادل - مصطفى فتحي - أحمد توفيق - محمد صادق - هشام محمد - وليد الكرتي - محمود صابر - رمضان صبحي

خط الهجوم: دودو الجباس - فخر الدين بن يوسف - فخري لاكاي

ويغادر الفريق ظهر الأحد إلى الأسكتدرية، على أن يخوض مرانه الأخير بمدينة برج العرب مساء، استعدادا للمباراة الهامة.

وعلى الجانب الأخر ، نفى مصدر بنادي بيراميدز أن يكون النادي حصل على توقيع سيف جعفر لاعب وسط نادي الزمالك للانضمام إلى صفوفه بداية من الموسم المقبل.

شدد بيراميدز الأنباء التي ترددت حول توقيع سيف لصالح النادي، وأنه لم تحدث أي جلسات بشأن اللاعب بأي حال من الأحوال.

أشددَّ على أنه لم يبدأ حتى الآن في صفقات الموسم الجديد خصوصًا وأن الموسم الحالي مستمر والنادي ينافس على الدوري الممتاز بكل قوة، ويسعى للحفاظ على كامل تركيزه في الفترة الحالية.

وضع النادي الأهلي عينه على اللاعب إبراهيم عادل لاعب بيراميدز لضمه في الصيف المقبل، بعدما فشلت محاولات الأحمر لضم اللاعب في الشتاء الماضي، وبعد عرض اللاعب على مارسيل كولر تم حسم الأمر في الصفقة نهائيًا.