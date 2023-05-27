أسعار النفط تصعد للأسبوع الثاني على التوالي

شهدت أسعار النفط ارتفاعاً خلال تعاملات جلسة، يوم الجمعة، مع اقتراب المسؤولين الأميركيين فيما يبدو من التوصل لاتفاق بشأن سقف الدين الحكومي، وبينما تقيم السوق الرسائل المتباينة حول الإمدادات من السعودية وروسيا قبيل الاجتماع التالي لتحالف "أوبك+" بشأن سياسة الإنتاج.

أسعار النفط

وصعد أسعار النفط لخام برنت بما يصل الى نحو 69 سنتا أو بنسبة صعود تعادل نسبتها نحو 0.9% ليصل إلى مستوى سعر 76.95 دولار للبرميل عند التسوية.

وعلى نفس المنوال ارتفعت أسعار النفط لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي بما يصل الى نحو 84 سنتا أو بنسبة ارتفاع تعادل نسبتها نحو 1.2% ليصل إلى مستوى سعر 72.67 دولار للبرميل.

مكاسب أسبوعبة للنفط

وعلى أساس أسبوعي، سجل كل من خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط الأميركي مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي بلغت نسبتها نحو 1.7% لبرنت و1.6% لخام غرب تكساس الوسيط، بحسب الاسواق العربية.

غير أن الأسواق ما زالت حذرة مع احتمال امتداد محادثات رفع سقف الدين، وثارت مخاوف جديدة بشأن زيادة محتملة في أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) الشهر المقبل من شأنها أن تقلل الطلب بعد قراءة قوية لإنفاق المستهلكين والتضخم بالولايات المتحدة.

وقال مسؤول بإدارة الرئيس الأميركي جو بايدن إنه بالرغم من إمكانية أن يتوصل المفاوضون لاتفاق لرفع سقف استدانة الحكومة الأميركية البالغ 31.4 تريليون دولار فقد تمتد المحادثات خلال مطلع الأسبوع.

قال الرئيس الأميركي، جو بايدن، ومفاوض جمهوري أمس الجمعة إنهما يعكفان على التوصل لاتفاق بخصوص رفع سقف ديون الحكومة الأميركية البالغ 31.4 تريليون دولار، بعد أن حذرت وزارة الخزانة من أن التخلف عن السداد في الخامس من يونيو يلوح في الأفق دون اتخاذ إجراء.

أسعار النفط

وانخفض خاما القياس أكثر من دولارين للبرميل عند التسوية في جلسة الخميس بعدما قلل نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك من فرص إقرار خفض جديد للإنتاج في اجتماع "أوبك+" في فيينا يوم الرابع من يونيو.

وقالت ثلاثة مصادر إن روسيا تميل للإبقاء على أحجام إنتاج النفط دون تغيير لأن موسكو راضية عن مستويات الأسعار والإنتاج الحالية.

ويتعارض ذلك مع تلميحات وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان الذي قال في وقت سابق إن "على المضاربين أن يحذروا".