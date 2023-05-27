شهدت أسعار صرف العملات الأوروبية والآسيوية مقابل الجنيه المصري استقراراً جماعيًا خلال منتصف تعاملات، اليوم السبت 27 مايو، في محلات الصرافة والبنوك الرئيسية والعاملة في مصر.

بلغت أسعار صرف اليورو الأوروبي المصري 33.08 للشراء، و33.20 جنيه للبيع ، ووصل سعر الجنيه الإسترليني إلى مستوى 38.13 جنيه للشراء، 38.26 جنيه للبيع، وبلغ سعر الفرنك السويسري نحو 34.08 جنيه للشراء، 34.20 جنيه للبيع.

وسجلت أسعار صرف الدولار الكندي 22.58 جنيه للشراء، و22.70 جنيه للبيع، والكرون الدنماركي 4.42 جنيه للشراء، و4.45 جنيه للبيع، والكرون السويدي 2.85 جنيه للشراء، 2.87 جنيه للبيع.

جاءت أسعار صرف العملات الآسيوية على النحو الآتي: إذ سجل سعر صرف الـ100 ين الياباني نحو 22.12 للشراء، 22.20 جنيه للبيع، واليوان الصيني عند 4.36 جنيه للشراء، 4.37 جنيه للبيع.

أسعار صرف العملات العربية مقابل الجنيه المصري

العملات العربية

سجل سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري عند سعر 100.28 جنيه للشراء، 100.63 جنيه للبيع، وبلغ سعر صرف الريال السعودي، عند 8.22 جنيه للشراء، و8.24 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي، عند سعر 8.39 جنيه للشراء، و8.42 جنيه للبيع.

بلغ سعر دينار البحــرين عند سعر 79.46 جنيه للشراء، 81.83 جنيه للبيع، فيما سجل الريـال العمــاني، سعر 78.04 جنيه للشراء، 80.12 جنيه للبيع، بينما سجل سعر الريال القطري، عند سعر 8.31 جنيه للشراء، 8.47 جنيه للبيع، كما بلغ سعر صرف الدينـار الأردنـي، عند مستوى 42.72 جنيه للشراء، 43.49 جنيه للبيع.

أسعار صرف اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري

اليورو الأوروبي

سجلت أسعار صرف اليورو الأوروبي مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري، شراء 32.92 جنيه للشراء، 33.18 جنيه للبيع، فيما بلغ سعره في بنك الإسكندرية، 33.05 جنيه للشراء، و33.29 جنيه للبيع.

حققت أسعار صرف اليورو الأوروبي في البنك التجاري الدولي 33.05 جنيه للشراء، و33.29 جنيه للبيع، وفي بنك أبوظبي الإسلامي، سجل سعر اليورو 33.16 جنيه للشراء، و33.28 جنيه للبيع.

بلغت أسعار صرف اليورو الأوروبي في بنك مصر 32.94 جنيه للشراء، 33.18 جنيه للبيع، وبلغ سعره مقابل الجنيه في المصرف المتحد 32.95 للشراء، 33.28 جنيه للبيع.

وفقًا لآخر تحديثات البنك المركزي المصري، سجلت متوسط أسعار صرف اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري 33.08 للشراء، و33.20 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار الأمريكي

سعر صرف الدولار الأمريكي

سجلت أسعار الدولار في البنك الأهلي المصري، 30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع، فيما جاء السعر في مصرف أبوظبي الإسلامي، نحو 30.90 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

وفي بنك الإسكندرية، بلغ سعره 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع، فيما بلغ سعر الصرف للعملة الأمريكية في المصرف المتحد، عند 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

حقق سعر الورقة الخضراء في البنك التجاري الدولي cib، عند مستوى 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدولار في بنك مصر، سعر 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

ووفقًا لآخر تحديثات البنك المركزي المصري، إذ سجل سعر صرف الورقة الخضراء مقابل الجنيه نحو 30.83 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع.