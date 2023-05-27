أمن المنافذ يُحقق نتائج كبيرة في 24 ساعة

كثف قطاع أمن المنافذ في وزارة الداخلية جهوده خلال 24 ساعة في مواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها.

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وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية .

أبرزها الآتي:-

وفى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية تم ضبط عدد (5) قضايا.

وفى مجال مكافحة جرائم تهريب الألعاب النارية والأسلحة ومشتملاتها تم ضبط (2) قضية.

وفى مجال مكافحة جرائم تهريب النقد تم ضبط (2) قضية.

وفى مجال الأمن العام تم ضبط عدد (31) قضية.

وفى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط عدد (1910) مخالفة مرورية متنوعة.

وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ عدد (296) حكم قضائي متنوع.

وفى مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية – تزوير المستندات" تم ضب عدد (4) قضايا.

وجاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.

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تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

وفي سياقٍ مُتصل، وفي إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة.

الإيقاع بشخصٍِ بحوزته مُخدرات في الإسماعيلية

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الإسماعيلية من ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة مركز شرطة القنطرة شرق) حال تواجده بمسكنه..وبحوزته (كمية لمخدر الهيدرووزنت24 كيلو جرام–ميزان حساس – هاتف محمول – مبلغ مالى – سيارة ربع نقل) وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه الإجرامى والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه والسيارة لسهولة التنقل.

تُقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ(مليون و 200 ألف جنيه تقريباً).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وتُكثف أجهزة وزارة الداخلية جهودها للتأكد من إنفاذ القانون على الجميع ولمُحاربة الجريمة بكافة صورها واشكالها.

ويحرص رجال الأمن على شن حملات أمنية مكبرة تستهدف النشاطات الإجرامية المُختلفة بهدف تحقيق الاستقرار وهو الأمر الذي ينعكس إيجاباً على الوطن والمواطنين.

وتُحقق الحملات الأمنية المُكبرة يومياً نتائج مُبهرة.