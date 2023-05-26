إطلاق "المبادرة الوطنية لتمكين الطفل المصري" بسوهاج

شهدت الدكتورة نيفين عثمان، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، والسيد اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، إطلاق فعاليات المبادرة الوطنية لتمكين الطفل المصري بمحافظة سوهاج، والتي تم إطلاقها بالتعاون بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والمجلس القومي للطفولة والأمومة، وذلك بمشاركة منظمات المجتمع المدني "أصيلة لخريجات القلب المقدس وأشوكا" بهدف نشر وتعزيز السلوكيات والممارسات الإيجابية بين الأطفال وذويهم بالمؤسسات التعليمية، وصناعة التغيير المجتمعي، وتغيير السلوكيات واكتساب المهارات الحياتية، وبناء نسق قيمي مجتمعي يسوده المودة والاحترام والتسامح وقبول الآخر للتصدي لمظاهر العنف والتنمر والتحرش والإيذاء البدني والمعنوي.

تمكين الطفل المصري بمحافظة سوهاج:

المبادرة الوطنية لتمكين الطفل المصري بمحافظة سوهاج

وأوضحت الأمين العام للمجلس أن المبادرة تضمنت جلسات للمدرسين وأولياء الأمور ومعكسر للأطفال، وتضمنت أيضًا تعريف أعضاء هيئة التدريس والأخصائيين الاجتماعيين بقانون الطفل المصري 126 لسنة 2008، والاتفاقية الدولية لحقوق الطفل وآليات حماية الأطفال والمتمثلة في لجان حماية الطفولة وخط نجدة الطفل 16000 والخدمات والبرامج التي يقدمها المجلس القومي للطفولة والأمومة، كما تم عرض منهجية المبادرة الوطنية لتمكين البنات " دوي " التي ترعاها السيدة الفاضلة انتصار السيسي، قرينة السيد رئيس الجمهورية، والأنشطة والأساليب التدريبية المبتكرة الملائمة للأطفال ( دوائر الحكي ، والمسرح التفاعلي ، ولقاء الأجيال )، كما تم التدريب على مخاطر استخدام الإنترنت، بالإضافة إلى مكونات السلوك البشري والتدخلات المطلوبة لاكتساب القيم وخصائص المراحل العمرية للأطفال وعلاقة القيم بتكوين شخصة الطفل خصوصًا في المراحل الأولى من عمر الطفل والقواعد السلوكية الأساسية لدى الأطفال، فضلًا عن تنفيذ جلسات خاصة بصناعة التغيير الاجتماعي وإدماج الكل في صناعته.

المبادرة الوطنية لتمكين الطفل المصري بمحافظة سوهاج

وأشارت "عثمان" إلى أن أنشطة المبادرة تضمنت جلسات توعوية خاصة بمواجهة التنمر وأسبابه وآليات الحماية من التنمر ودعم قيم الاحترام رغم الاختلاف، وذلك مع عرض لبعض أنشطة التدريب على تنمية قيمة الاحترام وقبول الآخر والتسامح والمثابرة فضلًا عن زيادة صناعة التغيير الاجتماعي وكيفية تعامل الأطفال من خلال الخروج بمبادرات إبداعية وريادية للحد من التنمر والتي تم تنفيذها من خلال جمعية أصيلة.

المبادرة الوطنية لتمكين الطفل المصري بمحافظة سوهاج

وقالت "عثمان" أن معسكر الأطفال الذي تم تنفيذه من خلال "جمعية أصيلة وجمعية أشوكا" وبالتعاون والتنسيق مع فريق عمل المجلس القومي للطفولة والأمومة، تضمن للتدريب على تقدير الذات " اعرف نفسك " ـ من هو الآخر؟ الاختلاف وأهميته، وأنا احترم الآخر - مفهوم التنمر وأنواعه وآليات الحماية منه، بالإضافة إلى الحماية من مخاطر الإنترنت باستخدام الأنشطة المختلفة حول كيفية التصرف في المواقف التي نتعرض لها خلال استخدامنا للمواقع المختلفة والتعرف على كيفية الحفاظ على معلوماتنا الشخصية، كما تضمنت الأنشطة التعريف بالتغيير الاجتماعي للأطفال وتضمنت أيضًا فعاليات المعسكر الكثير من الأنشطة الترفيهية التي تهدف إلى زرع القيم والمبادئ في الأطفال بأهمية المنافسة الإيجابية بينهم.

المبادرة الوطنية لتمكين الطفل المصري بمحافظة سوهاج

وأضافت الأمين العام للمجلس أن جلسات أولياء الأمور تضمنت التعريف بمبادئ التربية الإيجابية ومهاراتها والتعرف على خصائص مراحل الطفولة المختلفة وكيفية مواجهة المشكلات السلوكية للأطفال، بالإضافة إلى التعرف على خطوات صناعة التغيير الاجتماعي من خلال أشوكا.

المبادرة الوطنية لتمكين الطفل المصري بمحافظة سوهاج

واختتمت المبادرة فعالياتها بلقاء الأجيال بين الأطفال وأولياء أمورهم وقام الأطفال بتقديم عرضًا مسرحيًا بعنوان " أنا ضد التنمر "، وعروض فنية وتثقيفية ومناقشات حول الأنشطة المختلفة التي تمت خلال المعسكر.

ومن جانبه، أكد السيد اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، دعمه الكامل للمبادرة، وإتاحة جميع الإمكانات لإنجاحها، وتحقيق الأهداف المرجوة منها، مشيرًا إلى أهمية تحقيق الاستدامة للمبادرة، وضمان استمرارها؛ لاستهداف أكبر عدد ممكن من الفئات المستهدفة.