الشرطة تلقي القبض على سفاح اختبأ 29 عامًا (فيديو)

نجحت شرطة جنوب إفريقيا في القبض على السفاح الرواندي فولفينس كايشيما، في بلدة صغيرة بجنوب إفريقيا قرب العاصمة كيب تاون، بعد ملاحقة أرهقت الكثير من الضباط.

وعرضته فضائية "العربية" تقريرًا تلفزيونيًّا يرصد أبرز المعلومات عن السفاح الرواندي الذي اختبأ 29 عامًا.

ظل السفاح الرواندي مختبئا لنحو 29 عامًا، لاتهامه بقتل 2000 شخص ذبحا، مرتكبا واحدة من أعنف الجرائم حول العالم.

كان كايشيما ضابط شرطة سابق، وجهت له تهمة تورطه بجريمة إبادة جماعية في رواندا، استمرت لنحو 100 يوم، إذْ تواطأ كايشيما مع قادة جماعة الهوتو المتطرفين عبر التخطيط لذبح أكثر من 2000 شخص من جماعة التوتسي.

القبض على أحد أكثر المطلوبين بجرائم الإبادة الجماعية:

وفي السياق ذاته، أكدت محكمة خاصة شكلتها الأمم المتحدة الخميس، أنه تم القبض في جنوب إفريقيا على أحد أكثر المطلوبين في جرائم الإبادة الجماعية برواندا بعد هروبه 22 عامًا.

كما قالت الآلية الدولية لتصريف الأعمال المتبقية للمحكمتين الجنائيتين التابعة للأمم المتحدة إنه تم اعتقال فولغينس كايشيما، يوم الأربعاء في بارل، وهي بلدة صغيرة تبعد حوالي 30 ميلًا إلى الشرق من كيب تاون.

أشارت المحكمة بأن "المطلوب يشتبه في قيامه بتدبير مقتل أكثر من 2000 شخص".

أضافت المحكمة أنه "ألقي القبض عليه في عملية مشتركة نفذها فريق تعقب الهاربين التابع للمحكمة وسلطات جنوب إفريقيا".

قال المدعي العام بالآلية الدولية لتصريف الأعمال المتبقية للمحكمتين الجنائيتين، سيرغي براميرتز، في بيان "كان فولغينس كايشيما هاربًا لأكثر من 20 عامًا، ويضمن اعتقاله مواجهة العدالة بشأن جرائمه المزعومة".