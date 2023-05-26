زفَّ محمد أبومندور، رئيس القطاع التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، بشرى سارة بشأن أسعار اللحوم في عيد الأضحى المبارك 2023.

بشرى سارة عن أسعار اللحوم في عيد الأضحى:

قال أبومندور، في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم: "إن الشركة لديها رصيد استراتيجي وافٍ وآمن من اللحوم ويكفي لمدة 3 أشهر قادمة، وهناك رؤوس ماشية حية قادمة من السودان في مخزن أبو سمبل ويتم ضخ اللحوم طازجة".

اللحوم



أضاف أنه سيتم ضخ كميات كبيرة من اللحوم خلال الفترة المقبلة داخل المجمعات الاستهلاكية لتلبية احتياجات المواطنين قبل عيد الأضحى 2023، نافيًّا أي تحريك في أسعار اللحوم خلال الفترة المقبلة.

اللحوم

تابع رئيس القطاع التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية: "اللحوم والكبدة السودانية الطازجة يتم ضخها مقابل 195 جنيهًا للكيلو، لافتًا إلى أن أسعار اللحوم المستوردة الضاني بـ 180 جنيهًا للكيلو والبتلو بـ 140 جنيهًا".