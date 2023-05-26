صلاح عبدالله يحذر الفنانين .. "خلوا بالكم من كلامكم"

وجه الفنان الكبير صلاح عبدالله، رسالة إلى الفنانين والمطربين الذين يحييون حفلات غنائية وفنية بالمملكة العربية السعودية، وذلك من خلال منشور جديد عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وكتب صلاح عبدالله:" رجاء للأصدقاء والزملاء اللي بيعرضوا فنهم في المملكة الشقيقة الغالية علينا كلنا، طبعاً الشكر الجزيل واجب وحق لكرم الضيافة والإستضافة والتقدير الواضح للفن المصري رواده ونجومه وكل عناصره ".

رسالة صلاح عبدالله للفنانين “خلوا بالكم”

وأضاف “عبدالله”:" لكن إنتوا ياحبايبي كمصريين عارفين طبيعة شعبكم وحساسيته فمش مطلوب منكم غير حاجة واحدة بس “خلوا بالكم من كلامكم، بس كده ”.

صلاح عبدالله

محمد فؤاد يغضب جمهوره في مصر

وجاءت رسالة صلاح عبدالله، بعدما أشعل الفنان محمد فؤاد غضب عدد من جمهوره في مصر، من وراء رسالة وجهها للجمهور السعودي خلال حفله الذي أحياه مساء أمس، الخميس، ضمن موسم حفلات جدة.

محمد فؤاد من حفل جدة

وقال "فؤاد":" حلم أننا نغني لأعظم ناس على وجه الأرض، السعودية ساكنة جوة قلب كل الوطن العربي، الشعب السعودي اللي علمنا يعني إيه أخلاق وكرم، وبحبكم من كل قلبي، والله ممكن أبطل الغناء بعد الاستقبال ده ".

آخر أعمال صلاح عبدالله

يذكر أن الفنان صلاح عبدالله، شارك في الماراثون الرمضاني الماضي 2023، خلال مسلسل “حضرة العمدة” وشاركه بطولته الفنانة روبي .

مسلسل حضرة العمدة بطولة روبي، سميحة أيوب، لطفى لبيب، صلاح عبدالله، أحمد رزق، وبسمة، وأحمد بدير، دينا، ومحمد محمود عبدالعزيز، ومحمود عبدالمغني، وإدوارد، ومحمود حافظ، وإيهاب فهمي، وأحمد بدير، وكريم عبدالخالق، ومحمد الصاوي، ونهلة سلامة، وحسام داغر، وصولا عمر، ويضع الموسيقى التصويرية للمسلسل الموسيقار شادى مؤنس، ومن إخراج: عادل أديب، ومن إنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبدالعزيز.



نبذة فنية الفنان الكبير صلاح عبدالله

ممثل مصري، ولد في حي بولاق أبوالعلا بالقاهرة، وانتقل في السابعة من عمره إلى حي بولاق الدكرور، كان مهتمًا بكتابة الشعر السياسي و العمل بالنشاط السياسي، حتى أصبح أمين شباب حي بولاق الدكرور و الدقي، جذبته فرقة تمثيل الجامعة أثناء دراسته بكلية التجارة و أعجب بما تقدمه من أعمال مسرحية على خشبة مسرح الجامعة، فقرر تكوين فرقة مسرحية للهواة أطلق عليها اسم (حالف قوى الشعب العامل)، لأنها ضمت بعض العمال و الحرفيين بالإضافة إلى زملائه من الطلاب، نجحت الفرقة في لفت الأنظار إليها، حيث قدم من خلالها كممثل و مخرج عددًا من العروض المسرحية لكبار الكتاب في تلك الفترة و منها (آه يا بلد) لسعد الدين وهبة و (عسكر و حرامية).

صلاح عبدالله

قرر "عبدالله" ترك العمل بالسياسة خاصه بعد نجاحه في كتابة أشعار عدد من المسرحيات التي عمل بها في أدوار صغيرة و منها (العسكري الأخضر)، يدين بفضل اكتشافه للمخرج (شاكر عبد اللطيف) الذي قدمه في مسرحية (رابعة العدوية)، رشحه بعدها للانضمام لفرقة (ستديو 80) التي كونها الفنان (محمد صبحي)، و كانت البداية بمسرحية (المهزوز).

بدأ انطلاقته الفنية ومعرفة الجمهور الحقيقية به من خلال مسلسل (سنبل بعد المليون)، من أشهر أدواره مسلسل (ذئاب الجبل)، توثقت علاقته بالسينما و قدم عددًا من الأفلام المهمة التي وضعته بين النجوم، بدءًا من فيلم (الرغبة) و (مواطن و مخبر و حرامي).

جوائز حصدها صلاح عبدالله

فاز صلاح عبدالله، بالعديد من الجوائز منها أحسن ممثل و أحسن مخرج على مستوى الجمهورية و ذلك من خلال مسابقات المسرح الجامعي و مسابقات الثقافة الجماهيرية. أما في مجال الاحتراف حصل على جائزة أحسن ممثل عن (مواطن ومخبر وحرامي) من جمعية الفيلم و جائزة المهرجان القومي للسينما.