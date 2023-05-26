ضحايا وإصابات فى حادث تصادم بالهند

تُوفي شخصان وأُصيب أربعة آخرون إثر اصطدام شاحنة بأخرى مُتوقفة على أحد الجسور بالقُرب من محطة مترو أنفاق في العاصمة الهندية “نيودلهي”.

ووفقًا لما ذكرته قناة "إن دي تي في" الهندية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية، مساء اليوم الجمعة، أن الحادث وقع عندما كانت الشاحنة تحمل حجارة ومُتجهة إلى منطقة "كارول باج" حيث اصطدمت بشاحنة أخرى على الجسر، مُشيرة إلى أنه تم فتح تحقيق من أجل الوقوف على أسباب ومُلابسات الحادث.

الهند تدعو إلى إصلاح الأمم المتحدة:

من ناحية أخرى، دعا رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، في كلمته خلال قمة مجموعة السبع إلى إصلاح الأمم المتحدة، مُشيرًا إلى أن المنظمة لا تعكس الواقع الحالي للعالم.

ونقلت النسخة الهندية من صحيفة The Economic Times، عن مودي قوله: "من الضروري تحليل سبب الحديث عن السلام والاستقرار في مختلف المحافل. لماذا لا تستطيع الأمم المتحدة، التي تم إنشاؤها للحفاظ على السلام، منع النزاعات اليوم؟".

وقال رئيس وزراء الهند، المُؤيد بشدة لإصلاح المنظمة الدولية، إنه إذا لم تعكس الأمم المتحدة ومجلس الأمن حقائق العالم الحديث ولم تسمع صوت "جنوب العالم"، عندها سيبقون فقط كـ "متجر نقاش".

وأضاف: "لماذا لم يتم حتى تعريف الإرهاب من قبل الأمم المتحدة؟ إذا نظرت إلى جوهر الأمر، هناك شيء واحد واضح: المؤسسات التي تم إنشاؤها في القرن الماضي لا تتوافق مع نظام القرن الحادي والعشرين".

وتدرس الهند، إلى جانب البرازيل وجنوب إفريقيا وألمانيا واليابان، الحصول على مقعد دائم في مجلس الأمن الدولي.

ويضم مجلس الأمن الدولي حاليًا خمسة أعضاء دائمين وهم روسيا وبريطانيا والصين وفرنسا والولايات المتحدة، ويُمكن لهذه الدول أن تستخدم حق النقض ضد أي قرار، بالإضافة إلى ذلك، هناك 10 أعضاء غير دائمين يتم انتخابهم لمُدة عامين من قِبل الجمعية العامة للأمم المتحدة.