سلطة الطيران المدني المصري تستقبل وفدًا من نظيرتها العمانية لتعزيز تبادل الخبرات

في إطار جهود وزارة الطيران المدني نحو تعزيز التعاون والتنسيق الدائم مع جميع الدول العربية والأفريقية والآسيوية في مجال التدريب وتبادل الخبرات بمجال الطيران المدني، استقبل الطيار عمرو الشرقاوي، رئيس سلطة الطيران المدني المصري، وفدًا من هيئة الطيران المدنى بسلطنة عُمان، وتأتي هذه الزيارة في ضوء التعاون المشترك بين الجانبين من أجل الارتقاء بالممارسات المطبقة في مجال النقل الجوى وفقًا لأعلى المستويات والمعايير العالمية فضلًا عن تبادل الخبرات ومناقشة التحديات التي تواجه مشروع أنظمة معلومات مسبقة عن الركاب من خلال تفعيل مركز يختص بهذه المنظومة ( APP/ PNR ) وتذليل الصعوبات المتعلقة بإجراءات التعامل مع المسافرين وعرض دور التقنيات المستخدمة وآلية الربط مع شركات الطيران بالإضافة إلى التنسيق مع الجهات المعنية الخاصة بالتعامل مع الركاب ومكافحة التهريب.

وخلال الزيارة رحب الطيار عمرو الشرقاوي، رئيس سلطة الطيران بالوفد العُماني، مشيرًا أنه في ضوء توجيهات الفريق محمد عباس حلمى، وزير الطيران المدني نحو تعزيز أواصر التعاون والتواصل الدائم مع مختلف الجهات العربية والدولية المعنية بصناعة الطيران المدني بما يحقق الاستفادة المثلى في مختلف أنشطة النقل الجوى ويعزز العمل المشترك بين سلطة الطيران المدني المصري وجميع الدول وفقًا لمتطلبات ومعايير الطيران المدني الدولية.

هذا وقد تضمنت الزيارة استعراض إمكانات مركز معلومات المسافرين والإجراءات المتعلقة بالتعامل معهم وعرض التقنيات الحديثة المستخدمة وكذلك آلية الربط والتواصل مع شركات الطيران وكيفية التعامل مع شركات الطيران التي لا تمتلك أنظمة تدعم إرسال المعلومات المسبقة للركاب فضلًا عن استعراض اللوائح والقوانين التنظيمية التي يعمل في ضوئها المركز وآلية التنسيق مع الجهات ذات الصلة بشأن التعامل مع المسافرين الممنوعين من دخول البلاد، بالإضافة إلى إبراز دور المركز في مكافحة تهريب البشر وغيرها من الجرائم والأحداث المستجدة عالميًا.

ومن جانبهم، أعرب الوفد عن سعادته بهذه الزيارة لما وجده من ترحيب وتدعيم من الجانب المصرى، إذ أشادوا بالتنسيق الكامل بين البلدين فى مجال النقل الجوى واصفين إياه بالعمل المثمر الذي يعزز استفادة الجانب العماني من المختصين المصريين المعنيين بتشغيل وتنفيذ هذه المنظومة خصوصًا أن مصر لها السبق في تطبيق هذا النظام وكذلك الاطلاع على الخبرة المصرية خلال تجربتهم لاستخدام هذه الأنظمة بما يكفل تفادي أية صعوبات تشغيلية وفنية قد تواجههم في مجال مشروع المعلومات عن المسافرين ومواجهة التحديات خلال تطبيق هذا النظام والوقوف على آلية حلها، خصوصًا أن سلطنة عمان قد انتهت من تنفيذ أعمال تطوير هذا المشروع من خلال تفعيل مركز يختص بالمعلومات المسبقة عن المسافرين.