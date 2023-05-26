بلقيس تقترب من المليون الثالث بـ "عرفتوه"

جمعت أحدث أغنيات المطربة بلقيس، وتحمل اسم “عرفتوه”، أكثر من 2 مليون و 600 ألف مشاهدة خلال 6 أيام من طرحها عبر موقع الفيديوهات الأشهر عالميصا “يوتيوب”.

بلقيس

كلمات أغنية بلقيس الجديدة عرفتوه

الأغنية من كلمات: مشاري إبراهيم، ألحان:عبد العزيز لويس ، وتقول كلماتها" طبيعي ! فجأه راجــع ! كله أشواق !! موت مشتاق … حتى الفراق … بـكل صدمه يشوفه … والظروف اللي خـلقهـا ؟! واللي سواه ؟! وصدّه وقساه ؟!! .. مـدري شجاه !؟ ورضت فـجأه ظروفه !! … عرفـتوه ؟!! اهوه نفسه اللي ذكرتوه ؟؟ مدري خانوا مدري خلّوه …. من ورى شمسه رجع هيمان ب أرضي !! عرفــتوه ؟!! اللي أبـدع لي بِ الجْراح!! اللي لي مـا كان مـرتاح !! كنت ما انفع له !! وصرت أنفـع وأرضي !! وش وصّله !! لمـرحله !! إنّـه يـردّ أسهل ؟! أصدّق اللّــي الحين ؟! ولّا أصدّق الأوّل ؟!! إبكـلمتين ؟؟ ودمعتين ؟؟ وتكفى لا تزعل ! متوقّع إنْ أحنّ لـه !! والوضع عادي !! مصدوم من شوقه ومن إحساسه الطارئ !! لــنّ الـوله … ماله صله … وهم مثلي تفاجئ .. راح بْـــغـرور !! وردّ لـــي مـتواضـع ولاجــئ … وبـقربه ما حبْني كثر حبّه ف بعادي !! مـن يعـانــي الـنّرجسيه وشـوفة الحـال … قــلبه تمـثال … عمره ما مال … وحبّ إنسان غـيره ..، مـا يـحبِّك !! لــكن يـحبْ نفسه ويّــاك … ب إسم يـهواك … يـلغــى رضاك … إلــى أنْ تصبح أسيره … عرفـتوه ؟!! اهوه نفسه اللي ذكرتوه ؟؟ مدري خانوا مدري خلّوه …. من ورى شمسه رجع هيمان ب أرضي !! عرفــتوه ؟!! اللي أبـدع لي بِ الجْراح!! اللي لي مـا كان مـرتاح !! كنت ما انفع له !! وصرت أنفـع وأرضي !! في ناس نـربح حـبْهـا !! من لمّـا نخسرها … علاقـه مسمـومه وحـلوها أقلّ من مرها … والـنّفس إذا عـافت أحد ! تمنع مشاعرها … لا داعـي لحبْنا إذا مـنّـه بنعاني …. لـو كـنت أدري لا أبـتعدت ابـيندم ويرجـع … لا مـا صـبرت أيـامها ! وكان إبتعدت أسرع … هـذي عـيوني ومـنًهـا أي غــالي بيطلع … يـتفضّل وينـسى يردً لعيـني ثانـي".

بلقيس

كانت قد طرحت بلقيس أخيرًا كليب أغنية “صابرة”، والتي سجلت أكثر من مليوني مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

وتقول كلماتها"راني عدبني الشوق قلبي بعدك محروق

يالي تجري فالعروق واي لي عافاك

فراقك ما كنت نظن هدا صعيب يمحن

قل لقليبك يحن راني نتسناك



يوم و ثاني فاتو و أنا رشاني البعد

قلبي تعزى فحياتو ميت واخة كاينبط



راني قهرني لبعاد جفني مداه رقاد

ما حلى ليا لا ما زال نعيش فهاد الدنيا

حالي يشفي العدى أيامي كلها وحدها

كي ليوم كي غدا لموت هادي هي

يوم و ثاني فاتو و أنا رشاني البعد

قلبي تعزى فحياتو ميت واخة كاينبط



وانا صابرة على عدابي قادرة واخا

تغيب مية سنة ترجع تلقاني حاضرة ".