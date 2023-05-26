رحلات سياحية للفضاء بـ 450 ألف دولار (فيديو)

أصبح القيام برحلة سياحية إلى الفضاء الآن أقرب أن يتحقق من أي وقت مضى، خصوصًا بعد ظهور عدد من الشركات استعدادها للقيام بمثل تلك الرحلات.

كشف تقرير عرضته فضائية "العربية"، اليوم الجمعة، تفاصيل إعلان شركة "فيرجن غالاكتيك" نجاح تجربتها النهائية قبل بدئها عن نقل ركاب إلى الفضاء في رحلات قصيرة.

رحلات فضاء

أشارت الشركة إلى أنها ستسمح للركاب بفك أحزمة الأمان للاستمتاع بتجربة انعدام الجاذبية الأرضية.

وستكون الرحلة الأولى للشركة مع القوات الجوية الإيطالية.

يتوقع أن تبدأ الشركة بنقل الركاب مقابل مبلغ مالي قدره 450 ألف دولار في نهاية يونيو المقبل.

شركة خطوط الطيران البريطانية "فيرجن" المملوكة لرائد الأعمال والملياردير الإنجليزي ريتشارد برانسون، أطلقت شركة رحلات فضاء سياحية تابعة لها اسمها "فيرجن كلاكتيك".

سعوديان ينطلقان إلى الفضاء في رحلة:

انطلق رائدا الفضاء السعوديان، ريانة برناوي التي تعد أول رائدة فضاء سعودية وعربية، وعلي القرني، الذي يعد أيضًا أول رائد فضاء سعودي إلى محطة الفضاء الدولية (ISS)، مساء الأحد 21 من شهر مايو الجاري، في رحلة علمية.

تمثل المهمة حدثًا تاريخيًّا للمملكة العربية السعودية، وتدشن مرحلة جديدة للمملكة في مجال الفضاء؛ وفقًا لوكالة الأنباء السعودية.

سعوديان ينطلقان إلى الفضاء

يتضمن برنامج المملكة لرواد الفضاء الذي يأتي بصفته حزمة متكاملة تحت مظلة "رؤية السعودية 2030"، إرسال رواد ورائدات فضاء سعوديين إلى الفضاء في مهام لخدمة البشرية؛ إذْ تعد رحلات الفضاء المأهولة مقياسًا لتفوق الدول وتنافسيتها عالميًّا في الكثير من المجالات مثل التقدم التكنولوجي والهندسي والبحث العلمي والابتكار.

يذكر أن الهدف من هذه التجارب هو تمكين الطلاب السعوديين بالتفكير النقدي في تأثير الجاذبية الصغرى على سلوك تجاربهم ونتائجها، كما تعزز نتائج الأبحاث مكانة المملكة عالميًّا في مجال استكشاف الفضاء، وخدمة البشرية، وتؤكد دور مراكز الأبحاث السعودية في إحداث تأثير في عدد من المجالات ذات الأولوية، مثل الصحة والاستدامة وتقنية الفضاء، بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030م.

يذكر أن الهيئة السعودية للفضاء أطلقت، في وقت سابق، برنامج المملكة لرواد الفضاء، وتأتي هذه الرحلة ضمن حزمة متكاملة بهدف تأهيل كوادر سعودية متمرسة لخوض رحلات فضائية والمشاركة في التجارب العلمية والأبحاث الدولية والمهام المستقبلية المتعلقة بالفضاء، والإسهام في رفع مكانة المملكة وتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030.