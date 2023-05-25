رئيس الفريق الطبي لزراعة الكبد يشكو تدني راتبه.. الرقم صادم (فيديو)

كشف الدكتور محمد عبدالوهاب، رئيس الفريق الطبي لزراعة الكبد بجامعة المنصورة، عن أنه يتم إجراء من حالتين إلى 3 حالات زراعة كبد في الأسبوع، مضيفا أن الحالة الواحدة قد تستغرق يوما كاملا.

وأضاف خلال برنامج نظرة، مع الإعلامي حمدي رزق، المذاع على قناة صدى البلد، أن التكلفة المالية لزراعة الحالة الواحدة كانت تبدأ من 160 ألف جنيه، مشيرا إلى أن الدولة الآن تتحمل التكلفة كاملة.



ووصف المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار تاريخية وهناك دعم كامل من الدولة لأي مريض يحتاج لزراعة الكبد، مشددا على أنه لم يتم رفض إجراء عملية زراعة كبد إلا بوجود سبب طبي يمنع ذلك أو عدم موافقة متبرع.

أجر منخفض



وبين أن هناك دعما من الرئيس عبدالفتاح السيسي، للانتهاء من التجهيزات الكاملة للوحدة، حيث تم تخصيص نصف مليار جنيه لها، موضحا أنه يجري 8 حالات زرع كبد في الشهر وأجري 16 ألف جنيه شهريا.

وتابع: “هو في كده في العالم، أنا بعمل عملية الزائدة في القاهرة في نصف ساعة وأجري 30 ألف جنيه، لكن هنا الأمر مختلف، وندعم المرضى، وفي حالة تعاون وخوف على المرضى، وده سبب نجاح المنظومة”.

أصعب عمليات الزراعة

وعن الفشل الكبدي للأطفال، نوهت إلى أنها ترجع لأسباب وراثية وتكون منخفضة للغاية، كاشفة عن وجود حالة لطفلة تبلغ من العمر 5 سنوات تنوي والدتها التبرع لها.

والتقط الدكتور محمد عبد الوهاب، رئيس الفريق الطبي لزراعة الكبد، أطراف الحديث مشددًا على أن أصعب الحالات التي واجهته خلال إجراء عمليات زرع الكبد، كانت خاصة بالمرضى الذين أجروا عمليات جراحية صعبة مثل استئصال الطحال.

الزوجات أكثر كرما



فيما قالت الدكتورة ريهام عدلي، عضو الفريق الطبي لزراعة الكبد بجامعة المنصورة، إن المركز شهد تبرع 100 سيدة لزوجها قائلة: “السيدات أكثر عاطفية من الرجال، وحينما أرفض تبرع سيدة لزوجها لسبب طبي تبكي، لكن في بعض الحالات الرجال لا يعرضون على زوجاتهن التبرع، فالزوجات أكثر كرما من الأزواج”.

وأشارت إلى أن من الشروط إقرار المتبرع رغبته التامة في إتمام العملية حتى اللحظات الأخيرة قبل تنفيذها وعرضهما على قسم الاضطرابات النفسية، مشيرة إلى أن نسبة نجاح عمليات زراعة الكبد تبلغ 90% بما يتوافق مع النسب العالمية.