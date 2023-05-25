أحمد جوهر فنان الأعمال التراثية.. أسرار المبدع الكويتي الراحل

أحمد جوهر الممثل والكاتب والمخرج الكويتي تصدر محركات البحث العالمية خلال الساعات الماضية، وذلك بعد أن رحل عن عالمنا منذ قليل وفي السطور الآتية ترصد بوابة الوفد الإلكترونية أبرز المعلومات عن الراحل أحمد جوهر.

أحمد جوهر



أحمد جوهر الفنان الكويتي ولد عام 1958 بدأ مشواره الفني عام 1982 في أدوار بسيطة وفي فترة التسعينيات بدأت الشهرة تفتح له أبوابها على مصرعيها وذلك بسبب عشقه الأعمال التراثية التي اشتهر بها طيلة حياته الفنية حتى بدأ يطرق أبواب الإنتاج السينمائي بالرغم من أنه لا يزال في بداية مشواره.

أحمد جوهر ومشواره الإنتاجي:



بدأ الفنان أحمد جوهر مشواره الإنتاجي لحبه الشديد للأعمال التراثية وقام بإنتاج أول مسلسل له عام 1993 هو وكان مسلسل "طش ورش" ولم يكتف الفنان أحمد جوهر عند هذا الحد بل تطرق أيضًا للكتابة السينمائية وذلك بعد أن قام بتأليف مسلسل طير الخير في نهاية التسعينيات عام 1998م.

أحمد جوهر

أحمد جوهر والإخراج السينمائي:



أحمد جوهر استطاع أن يقوم بإخراج مسلسلي "العضب" و"جني وعطبة" ومع كثرة الضغوطات لم يستطيع المواصلة في مجال الإخراج فلا يوجد أحد يستطيع أن يتولى دور البطولة وكاتب العمل بالإضافة إلى الإخراج.

أحمد جوهر والمعهد العالي للفنون:



أحمد جوهر الفنان الكويتي الراحل تخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1984 وبدأ حياته الفنية كممثل، وبعد ذلك انتقل إلى الإنتاج بالإضافة للتمثيل، وفي سنواته الأخيرة أصبح يقوم بكتابة أعمالة الفنية، كما أصبح مختصًا بتقديم الأعمال التراثية وذلك بسبب حبه الشديد لها.

أحمد جوهر

أشهر الأعمال الدرامية للفنان الراحل أحمد جوهر:

مسلسل - افتح يا سمسم - الجزء الثاني.

مسلسل - بدر الزمان - حارس السجن.

مسلسل - علي بابا - حارس الوالي.

مسلسل - الجوهرة والصياد.

مسلسل - مسافر بلا هوية.

مسلسل - للحياة بقية.

مسلسل - الخروج من الهاوية.

مسلسل - جواهر.

مسلسل - طش ورش.

مسلسل - لن أمشي طريق الأمس.

مسلسل - دلق سهيل.

مسلسل - طير الخير - شامون.

مسلسل - زمان الاسكافي - زجران.

مسلسل - السرايات - فلاح المرهي.

