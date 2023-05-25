تامر حسني يطرح الإعلان التشويقي لـ "تاج"

طرح نجم الجيل الفنان تامر حسني، الإعلان التشويقي لفيلمه الجديد “تاج”، والذي مقرر أن يعرض ضمن موسم أفلام عيد الأضحى المبارك.

وكتب تامر حسني عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:" الإعلان التشويقي الرسمى لفيلم تاج، استعنا على الشقاء بالله.. يارب يعجبكم".

وأضاف “حسني”:" لأول مرة في السينما العربية سوبر هيرو بمقاييس مارفيل العالمية ".

وأعلن تامر حسني، إنضمام هالة فاخر إلى فيلمه الجديد، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، وكتب:" نورتي الفيلم يا استاذه يا عظيمه ، اجمل هاله فاخر و دورك عسل زيك كالعاده، كل الشرف انك منوره فيلمك ( تاج )، انتظروا خلال ساعات ان شاء الله حاجه بإذن الله هتعجبكم ".

وتدور أحداث فيلم "تاج" في إطار كوميدي فانتازي، حول تيمة البطل الخارق "سوبر هيرو"، ويجسد تامر حسني شخصيتين لشقيقين توأم اسمهما تاج وهارون، ويمران بالعديد من الأزمات مع تتابع الأحداث. الفيلم بطولة تامر حسني، ودينا الشربيني وبيومي فؤاد والعديد من النجوم، وتأليف تامر حسنى وإخراج سارة وفيق.

فيلم "تاج" بطولة: تامر حسني، ماجد الكدواني، سوسن بدر، شيرين، حجاج عبد العظيم، على رأسهم الفنان إياد نصار، ومحمد عبد الرحمن، وعصام السقا.