رحيل الفنان الكويتي أحمد جوهر.. وعكة صحية أودعته في العناية المركزة

رحل الفنان الكويتي أحمد جوهر، مساء اليوم الخميس، بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز 65 عامًا، ما جعله يتصدر مؤشر البحث العالمي جوجل.

ومر الفنان الكويتى أحمد جوهر فى آخر أيامه بوعكة صحية استلزمت إيداعه فى العناية المركزة بأحد المستشفيات.

ونعته الإعلامية الكويتية مي العيدان، قائلة: إنا لله وإنا إليه راجعون.. انتقل إلى رحمة الله الفنان الكبير أحمد جوهر بعد صراع مع المرض في بريطانيا.. اللهم ارحمه واغفر واسكنه فسيح جناتك.. وانزله منزل حسن واحشره مع الأبرار والصديقين.. لا تبخلوا عليه بالدعاء.. فالدعاء رزق الميت".

وبدأ الراحل أحمد جوهر مشواره الفني عام 1982 في أدوار بسيطة ولكنه اشتهر في فترة التسعينات، كما أن عشقه للأعمال التراثية جعله يجازف ويخوض مجال الإنتاج رغم أنه لا زال في بداية مشواره.

وأنتج أول عمل عام 1993 هو مسلسل طش ورش، ودخل مجال الكتابة والتأليف عام 1998 في مسلسل طير الخير.

أحمد جوهر وإنتاج المسرحيات والمسلسلات:

الفنان الكويتي أحمد جوهر

سهم أحمد جوهر في إنتاج الكثير من المسرحيات والمسلسلات، كما أخرج وكتب عددًا من المسلسلات الأخرى، واشتهر الراحل بالأعمال التراثية.

واشتهر في فترة التسعينات ممثلًا، وأول عمل أنتجه عام 1993 هو مسلسل "طش ورش" ودخل مجال الكتابة والتأليف عام 1998 فى مسلسل طير الخير.

وبالسنوات الأخيرة، أصبح يقوم بكتابة أعمالة الفنية، كما أصبح مختصًا بتقديم الأعمال التراثية، وهو ابن عم الفنان شهاب جوهر.

الفنان الكويتي أحمد جوهر

أحمد جوهر اشتهر بالأعمال التراثية:

أحمد جوهر من مواليد 29 مارس 1958، وهو ممثل وكاتب ومخرج كويتي، اشتهر بالأعمال التراثية التي تمثل الكويت قديمًا.

وهو صاحب مؤسسة الأبرق للإنتاج الفني، بدأ مشواره الفني عام 1982 في أدوار بسيطة ولكنه اشتهر في فترة التسعينيات، عشقه للأعمال التراثية جعله يجازف ويخوض مجال الإنتاج رغم أنه لا زال في بداية مشواره، وأول عمل أنتجه عام 1993 هو مسلسل طش ورش.

دخل مجال الكتابة والتأليف عام 1998 في مسلسل طير الخير، دخل في مجال الإخراج في مسلسلي العضب وجني وعطبة ولكنه لم يستطع المواصلة في مجال الإخراج بسبب كثرة الضغوطات ولا يوجد شخص يستطيع أن يتولى دور البطولة ويكون كاتب العمل بالإضافة إلى الإخراج.