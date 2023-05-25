أوكرانيا تتخذ إجراء قانونيا ضد قائد أسطول البحر الأسود الروسي

أعلن جهاز الأمن الأوكراني، فتح قضية جنائية ضد قائد أسطول البحر الأسود الروسي، فيكتور سوكولوف، وتوجيه 4 تهم له، منها التعدي على السلامة الإقليمية لأوكرانيا.

وأعلنت إدارة أمن الدولة الأوكرانيا، في بيان لها عبر تليجرام، أنها دائرة الأمن جمعت أدلة بشأن القائد الحالي لأسطول البحر الأسود التابع للبحرية الروسية، فيكتور سوكولوف، وبناءً عليها تم توجيه عددا من التهم له.

ولفت إلى أن، سوكولوف متهم بانتهاك قوانين وأعراف الحرب، التي يرتكبها مجموعة من الأشخاص بموجب اتفاق مسبق، والتعدي على وحدة أراضي أوكرانيا وسيادة أوكرانيا، والتخطيط والتحضير والشروع وشن حرب عدوانية ترتكبها مجموعة من الأشخاص باتفاق مسبق، وعقوبتها السجن المؤبد 10 سنوات.