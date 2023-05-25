كنيسة القديسين بمصر الجديدة تحتفل بعيد الصعود المجيد

فتحت كنيسة القديسين جوارجيوس والأنبا أنطونيوس في مصر الجديدة، أبوابها اليوم الخميس، لأستضافة احتفالية عيد الصعود المجيد وإحياء ذكرى الحوار الأخير للسيد المسيح مع تلاميذه على الأرض بعد قيامته بعدة أيام.

ورد في الكتاب المقدس بأناجيل "يوحنا ولوقا" وبالإصحاح الأول من سفر أعمال الرسل الذي استفاض الحديث عن هذه الواقعة، أن جبل الزيتون شهد واقعة الحديث بين المسيح وتلاميذه ورفعه إلى السماء واختفائه وراء السحب أمام أعينهم، وفي هذه المناسية تحتفل الكنيسة القبطية وتقيم التسابيح والصلوات التي تهدف إلى شكر وتمجيد السيد المسيح الذي قام من موته وتخليص الأمة من العبودية وصعد إلى السماء لكل يملأ الجميع كما ورد في آيات وسفر (أف 10،9:4)، (اع11:1)، ويتمتع هذا العيد بعدة طقوس متفردة وقراءات وإبصالية واطس خاصه بفترة الخماسين وعيد الصعود، ويمثل هذا العيد تذكار حلول الروح القدس على تلاميذه بعد 10 أيام من صعوده للسماء.

وعادةً مايحتفل الأقباط بعيد الصعود بعد الانتهاء من فترة الخمساين المقدسة والتي تأتي منحصرة بين عيدي القيامة المجيد والعنصرة، وخلال هذه الفترة لا يُصام فيها يومي الأربعاء والجمعة ككل أسبوع فى باقى أيام العام، ويعد هو ذكرى الحوار الأخير ولقاء المسيح على جبل الزيتون، مع تلاميذه.