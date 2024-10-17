الحديدي: الزمالك يظهر بزي الموسم الجديد أمام بيراميدز.. وكونراد خطف الأضواء

أكد الإعلامي وليد الحديدي، أن نادي الزمالك سيظهر بزي الموسم الجديد في مباراة بيراميدز بالدور نصف النهائي لبطولة السوبر المصري، مشيرا إلى أنه كان مقررا أن يظهر الفريق بالزي الجديد في بداية الدوري لكن الشركة الراعية قررت ظهور الزمالك بالزي في لقاء بيراميدز.

وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس: "البولندي كونراد ميشلاك الأنظار في مران الزمالك خلال الأيام الماضية، وكونراد قدم مستويات مميزة ولفت الأنظار وبات مرشح للتواجد في التشكيل الأساسي على حساب مصطفى شلبي".

وتابع: "توقفت مفاوضات الزمالك مؤخرا مع عمرو قلاوة لاعب سيراميكا كليوباترا".

وأوضح: "إدارة الزمالك طلبت استعارة اللاعب لمدة موسم واحد وهو ما رفضه مسئولي سيراميكا وطلبوا 40 مليون للموافقة على بيع اللاعب".

موعد مباريات بطولة كأس السوبر المصري :

وتستعد أندية الأهلي والزمالك وبيراميدز وسيراميكا للمشاركة في بطولة كأس السوبر المصري التي ستقام فعالياتها في دولة الإمارات خلال الفترة من 20 إلى 24 من شهر أكتوبر الجاري.