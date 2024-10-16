شاهد.. روبوت الكلب يمشي تحت الماء

إن الروبوتات التي تشبه الكلاب والتي ابتكرتها أمثال Boston Dynamics وMAB Robotics مرعبة بالفعل بفضل مزيج من حلقة "Metalhead" من مسلسل Black Mirror وخوف البشرية الطبيعي من مستقبل غير مؤكد. وقد أبرز موقع TechCrunch هذا الروبوت الذي أثار حفيظتي بطريقة غير طبيعية.

يمكن لروبوت Honey Badger Legged من MAB السير تحت الماء وقد قاموا باختباره لقناتهم على YouTube. إن الخطوات التي يتخذها في قاع المسبح تُحدث ضوضاء رنين غريبة مزعجة للغاية. الأمر أشبه بأن فريق الهندسة استأجر جون كاربنتر لكتابة موسيقى تصويرية لروبوته.

الأمر أكثر رعبًا عندما يمشي الروبوت نحو الكاميرا وكأنه يطاردني قبل أن يبدأ الاختناق وأغرق. يبدو أنهم أخذوا إشارة من الموسيقى التصويرية لفيلم Skinamarink. شخص ما يجعل الرعب في رأسي يتوقف.