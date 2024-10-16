سائقو نيسان أريا يتمكنون قريبًا من استخدام شواحن تسلا الفائقة

تعد نيسان أحدث شركة لصناعة السيارات تنضم إلى شبكة محطات شحن تسلا. أعلنت الشركة أن سائقي نيسان أريا يمكنهم استخدام تطبيق MyNissan للعثور على محطات الشحن مع خطط لجعل محول معيار الشحن لأمريكا الشمالية (NACS) متاحًا لسائقي أريا.

ستؤدي الخطوة إلى شبكة شواحن تسلا الفائقة إلى توسيع شبكة شحن نيسان إلى 90.000 محطة في جميع أنحاء الولايات المتحدة. تشمل شبكة الطاقة الخاصة بنيسان أيضًا شبكات Shell Recharge وChargePoint وEVgo مع خطط لتوسيع شبكات أخرى أيضًا. ستبدأ نيسان في تقديم المركبات الكهربائية مع منافذ NACS في الولايات المتحدة وكندا في وقت ما من العام المقبل.

لن يتمكن سائقو نيسان ليف من استخدام محطات الشحن الجديدة. بدلاً من ذلك، لا يزال بإمكانهم العثور على NissanConnect EV والخدمات من خلال التطبيق.

قد لا تفوز شركة تسلا بمعركة السيارات الكهربائية عندما يتعلق الأمر بشاحنتها سايبرترك التي تخضع الآن لاستدعاءها الخامس، لكنها متقدمة في معركة الشحن. أعلنت شركة ستيلانتيس أن السيارات الكهربائية لعلامات تجارية مثل دودج وفيات وألفا روميو ستستخدم نظام NACS من تسلا. بدأت شركة جنرال موتورز في بيع محول NACS من تسلا الشهر الماضي بعد انتظار دام 15 شهرًا. بدأت هيونداي للتو في تكييف سياراتها الكهربائية بما في ذلك مجموعة Ioniq مع نظام NACS من تسلا. في هذه المرحلة، تعهدت كل شركة تصنيع سيارات رئيسية تقريبًا بدعم النظام، مما يجعل نيسان واحدة من آخر الرافضين.