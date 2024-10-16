Threads تظهر متى يكون الأشخاص متصلين بالإنترنت ويستخدمون التطبيق

يتم انتقاد Threads أحيانًا لعدم إعطاء الأولوية للمحتوى في الوقت الفعلي في توصياتها. الآن، تضيف Meta مؤشرات الحالة التي يمكن أن تظهر متى يكون مستخدم معين متصلًا بالإنترنت في محاولة واضحة لتلبية هذه الحاجة.

ستعرض الميزة الاختيارية، المسماة "حالة النشاط"، فقاعة خضراء بجوار صورة ملف تعريف شخص ما عندما يكون متصلاً بالإنترنت. يهدف المؤشر إلى مساعدة المستخدمين في العثور على "آخرين للتفاعل معهم في الوقت الفعلي"، وفقًا لتحديث من رئيس Instagram Adam Mosseri. "نأمل أن يؤدي معرفة متى يكون الأشخاص متصلين بالإنترنت إلى تسهيل إجراء المحادثات".

إنه اختيار مثير للاهتمام لمنصة لا تزال لا تحتوي على إمكانيات المراسلة المباشرة. مثل هذه المؤشرات أكثر شيوعًا في تطبيقات الدردشة مثل Discord (إنستغرام، الذي يتمتع بإمكانيات DM قوية، لديه أيضًا ميزة مماثلة). لكن Meta قالت مرارًا وتكرارًا إنها لا تريد جلب المراسلة داخل التطبيق إلى Threads، حيث أخبر رئيس منتج التطبيق مؤخرًا Business Insider أنه لا توجد خطط لإضافة رسائل مباشرة إلى التطبيق.

كما أن هذه الميزة لا تلبي رغبة العديد من المستخدمين في الحصول على موجز أكثر توجهاً نحو المعلومات والمحادثات في الوقت الفعلي. وبدلاً من ذلك، تقدم Meta مؤشرات الحالة كوسيلة للبحث عن المستخدمين النشطين حاليًا على الخدمة كوسيلة لتشجيع المحادثات التي من المرجح أن تحصل على ردود في الوقت المناسب. ولكن في غياب طريقة واضحة للعثور على الأشخاص الذين لديهم تلك الفقاعة الخضراء بجانب صورة ملفهم الشخصي، فمن غير الواضح مدى سهولة تحقيق ذلك بالفعل.