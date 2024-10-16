آبل تضيف دعمًا لمفتاح السيارة الرقمي

يقال إن Apple ستضيف دعم مفتاح السيارة الرقمي في تطبيق Wallet لبعض مركبات Volvo وPolestar وAudi.

حاليًا، تتضمن قائمة دعم مفتاح السيارة الرقمي من Apple مركبات من Kia وBMW وLotus والعديد من الشركات المصنعة الأخرى.

تتيح وظيفة مفتاح السيارة الرقمي لمالكي iPhone وApple Watch الوصول إلى المركبات أو قفلها أو تشغيلها بمجرد حمل الجهاز بالقرب من قارئ NFC الخاص بالمركبة.

يجب أيضًا تشغيل تطبيق Wallet في الخلفية أو في المقدمة، ولكن ليس من الضروري الضغط على أي أزرار.

اكتشف MacRumors لأول مرة هذا التحديث المستقبلي المحتمل في الواجهة الخلفية لتطبيق Apple Wallet. ومع ذلك، لم يكشف المنشور عن أي طرازات متأثرة أو مزيد من التفاصيل.