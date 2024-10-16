Carerha تنظم القمة السنوية الثالثة 8-9 نوفمبر المقبل

تشهد القاهرة على مدار يومين انطلاق فعاليات النسخة الثالثة من قمة "كاريرها" السنوية التي تنظمها منصة Carerha، المنصة الاولى من نوعها المعنية بتمكين وتأهيل المرأة لسوق العمل في الشرق الاوسط وافريقيا، في الفترة من 8 إلى 9 نوفمبر المقبل.

تهدف القمة التي تحظى بدعم مشروع أعمال مصر الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وتنفيذه شركة DAIإلى تعزيز وتمكين المرأة اقتصاديًا من خلال تطوير المهارات المهنية وتعزيز ريادة الأعمال.

ومن المتوقع أن تستقطب القمة نحو 5000 مشارك، حيث تجمع نخبة من العقول المبتكرة التي توفر فرصًا للتواصل بين رائدات الأعمال والمستثمرين. هذه التفاعلات تفتح الأبواب أمام فرص جديدة للتعاون، بما يسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي ويعزز من قيم التنوع والشمول داخل المجتمع.

تتضمن نسخة هذا العام من القمة جلسات نقاشية تتناول مجموعة من المواضيع الحيوية، بما في ذلك تمكين المرأة في المجالات التكنولوجية الحديثة، وخاصة في مجال التكنولوجيا المالية. كما ستسلط الضوء على قصص نجاح رواد الأعمال المصريين، وتقدم نصائح عملية حول كيفية الاستفادة من المنصات الرقمية المختلفة لتنمية المشاريع.

تعد القمة منصة مثالية لتطوير المهارات والمعارف، حيث تتجاوز حدود الجلسات النقاشية التقليدية. فمن خلال ورش العمل التدريبية المتخصصة، والمعرض الذي يضم أحدث المنتجات والخدمات المبتكرة، وفرص التوظيف المتاحة، ستساهم في صقل مهارات المشاركين وتمكينهم من مواكبة متطلبات سوق العمل.

كما تُخصص القمة جلسات حوارية مكثفة تجمع بين الشركات الناشئة والمستثمرين، بهدف تسهيل بناء شراكات استراتيجية واعدة تعود بالنفع على الطرفين وتدفع عجلة النمو المشترك، بالإضافة إلى خدمات استشارية متخصصة تغطي الجوانب المهنية والشخصية لمساعدة المشاركين على تطوير مساراتهم المهنية وتحسين استراتيجيات أعمالهم، بما يمنحهم فرص قيمة للارتقاء بحياتهم المهنية.

ستشهد القمة هذا العام مجموعة من الرعاة البارزين مثل دانون، نستله، Foundever، Staff Arabia، Unicaf، Raya FutureTech، ESLSCA، شنايدر إلكتريك، البنك التجاري الدولي (CIB)، كونتكت، وأكسا.