ندوة دينية عن مخاطر الإلحاد وخطورته على الدولة والإسلام في المنيا

تابعت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة المنيا ، برئاسة الدكتور مندى محمد عكاشة وكيل الوزارة ، تنفيذ إدارة الشباب والرياضة بمغاغة شمال المحافظة ، أمس الأربعاء 16اكتوبر 2024 ندوة دينية عن مخاطر الإلحاد وخطورته على الدولة والإسلام، وذلك ضمن فاعليات مبادرة بداية جديدة ، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية .

وكذلك تنظيم ندوة عن انتصارات حرب اكتوبر المجيدة ، وذلك بالتنسيق مع الإتحاد الشبابي لدعم مصر بمركز شباب دهروط بمشاركة 50 عضوا من الجنسين بحضور سامى وجيه مدير ادارة شباب مغاغة ، محمد على زينهم احمد نائب رئيس الإتحاد الشبابى لدعم مصر لشئون محافظة المنيا ، والمحاضر الشيخ الدكتور عمر غنيم نائب رئيس الإتحاد للشئون الدينية لقطاع الصعيد المدير المركز ، ومشرفى النشاط بالمركز .

والذي تحدث عن خطورة الإلحاد الديني وخطورة على الدولة والإسلام ، حيث يستوجب على كافة مؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات الدولة ، التوعية الدينية ووسطية الإسلام ، والتي تدعو إلى التسامح ، وقبول الأخر ، والتعايش السلمي ، وعبودية الله عز وجل ، الأمر الذي من شأنه ان يبث الإستقرار والسلام الإجتماعي في ربوع الوطن ، ويقوي الإنتماء والولاء لتراب الوطن ، وتتمثل خطورة الإلحاد في إحداث فراغ الوازع الديني وتفشي كافة الظواهر السلبية في الحياة الإجتماعية .

وجاء ذلك ، من منطلق حرص إدارة الشباب والرياضة بمغاغة ، بمتابعة تنفيذ الأنشطة والفاعليات بكافة الهيئات الشبابية والرياضية ، وتوجيهات مديرية الشباب والرياضة بالمنيا ، بضرورة تكثيف المتابعات لمراكز الشباب لضبط سير العمل ، وتفعيل كافة الأنشطة التابعة لها ، ومتابعة تنفيذها و إنتظام العاملين بها خلال شهر اكتوبر 2024

ويأتى ذلك طبقا لتوجيهات دكتور مندى محمد عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا، وإشراف وكيل المديرية لشئون الشباب، وكيل المديرية لشئون الرياضة متابعة تنفيذ سامى وجيه مدير إدارة الشباب والرياضة بمغاغة.