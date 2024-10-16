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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

ثقافة وفن

بدلا من أحمد سعد.. ليلة إضافية لـ تامر عاشور في مهرجان الموسيقى العربية 32

بوابة الوفد الإلكترونية

 

تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة قررت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد رئيس المهرجان والدكتور خالد داغر  مدير  مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية في دورته الـ٣٢، نظرا للإقبال الجماهيري الواسع الذي شهده حفل النجم الكبير تامر عاشور  يوم الجمعة ١٨ أكتوبر على مسرح النافورة  ونفاد جميع التذاكر في وقت قياسي، إضافة ليلة غنائية جديدة للنجم المحبوب تامر عاشور  يوم السبت ١٩ أكتوبر على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية. 

 


تأتي هذه الليلة الإضافية ليتواصل لقاء تامر عاشور مع جمهوره الوفي وعشاق الطرب الأصيل، في أجواء فنية مميزة تحتفي بالإبداع الموسيقي العربي، ليؤكد المهرجان مرة أخرى مكانته كأحد أبرز المنابر الموسيقية في العالم العربي.

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