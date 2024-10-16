العربية للتنمية الإدارية تعقد ندوة تعريفية في عمّان حول جائزة الشارقة في المالية العامة

عقدت المنظمة العربية للتنمية الإدارية، بالتعاون مع هيئة الخدمة والإدارة العامة الأردنية، ندوة تعريفية حول جائزة الشارقة في المالية العامة، وورشة تدريبية مصاحبة في مجال المالية العامة، وذلك خلال الفترة 16-17 أكتوبر 2024 في عمّان، المملكة الأردنية الهاشمية.



هدفت الندوة التعريفية إلى التعريف بجائزة الشارقة في المالية العامة وأهدافها وفئاتها، وكذلك تسليط الضوء على معايير التقييم، وشروط وآلية المشاركة بالجائزة والتقدم لها.

كما هدفت الورشة التدريبية إلى تزويد المشاركين بالمعارف والمهارات في مجال الاتجاهات الحديثة في التحليل المالي للموازنات المالية. وتأتي هذه الورشة ضمن إطار تعزيز التعاون العربي المشترك، وتطوير كفاءات العاملين في المالية العامة، بما يتماشى مع متطلبات التطوير المالي، وتحقيق التنمية المستدامة.



وفي كلمته خلال الافتتاح، أكد سعادة الدكتور ناصر الهتلان القحطاني، المدير العام للمنظمة، أن جائزة الشارقة في المالية العامة تمثل منصة مهمة لتشجيع الابتكار والتميز في مجال الإدارة المالية، وذلك من خلال تطبيق معايير الجودة والتميز، واستعراض أفضل الممارسات والتجارب الناجحة في القطاع المالي. وأضاف أن الجائزة تتضمن (22) فئة، منها (11) فئة مؤسسية، و(11) فئة فردية، مما يتيح فرصًا كبيرة للمشاركة والفوز.



وقال عطوفة السيد سامح الناصر، رئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة، خلال رعايته للفعالية، إن تعزيز أواصر التعاون العربي، وتحقيق التكامل في مجالات التنمية كافة سيبقى على الدوام من الثوابت التي تحرص وتسعى إليه المملكة، بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني، الذي يؤكد في كل مناسبة على أهمية تعزيز أطر العمل العربي المشترك، وتوجيهه لتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة العربية، للمساهمة في رفعتها وتقدمها على امتداد مساحتها الجغرافية من المحيط إلى الخليج.



من ناحيته، قال الشيخ راشد بن صقر القاسمي، أمين عام الجائزة، إن الجائزة تعتبر الأولى من نوعها في العالم العربي، وتهدف إلى تعزيز وتحديث قطاع المال، ليصبح حافزًا فعالاً ومستداما للتنمية في الدول العربية، وذلك قياسا على مدى الالتزام بالمعايير، وتطبيق المتطلبات التي ترتبط بالعمل المالي الحكومي على مستوى الأفراد والمؤسسات.