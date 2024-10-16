وزير الرياضة يشهد التشغيل التجريبي لمركز التنمية الشبابية بالسادس اكتوبر

قبل افتتاحه رسميا..

شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة بحضور اللواء أ.ح مهندس مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، اليوم، التشغيل التجريبي لمركز التنمية الشبابية “مركز شباب الجزيرة 2”، بمدينة السادس من اكتوبر وذلك استعدادًا لاستقبال الشباب والجماهير وقبل الافتتاح الرسمي خلال الفترة المقبلة. ويأتي هذا المشروع ضمن جهود الوزارة لتطوير البنية التحتية الرياضية وتقديم خدمات شاملة ومتنوعة للشباب المصري.

وأكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، في كلمته ان المركز يقدم خدمات متنوعة ومتكاملة لاهالي المنطقة، حيث يأتي ضمن الجهود التي تبذلها الوزارة من اجل تطوير جميع المنشات الشبابية والرياضة في جميع انحاء الجمهورية وتقديم افضل الخدمات للشباب المصري والمجتمع ككل.

واضاف وزير الشباب والرياضة انه تم إنشاء مركز التنمية الشبابية بميزانية بلغت 190 مليون جنيه، ولم تتحمل خزينة الدولة أي تكلفة منها، حيث تم تمويل المشروع من خلال العائدات الاقتصادية المتحققة من المشروعات الرياضية المختلفة. ونسعى دائمًا لتطوير وتحسين الخدمات المقدمة للشباب في كافة أنحاء الجمهورية، تماشيًا مع رؤية القيادة السياسية الرشيدة، التي تولي اهتمامًا كبيرًا بتمكين الشباب وتطوير البنية التحتية الرياضية، بما يحقق التنمية المستدامة.

كما أكد وزير الشباب والرياضة على استمرار الوزارة في بذل كل الجهد لتحقيق الاستفادة القصوى من الإمكانيات المتاحة، مع التركيز على تحقيق التنمية الشاملة للشباب، كونهم الركيزة الأساسية لمستقبل مصر.

من جانبه، أعرب اللواء أ.ح مهندس مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، عن سعادته بالتعاون المثمر مع وزارة الشباب والرياضة، مشيرًا إلى أهمية هذا التعاون في تطوير المنشآت الرياضية والشبابية.

حيث أوضح قائلا: "إن تعاوننا مع وزارة الشباب والرياضة، وتحديدًا في هذا المشروع، يعكس الجهود الكبيرة المبذولة لتطوير المنشآت الرياضية. وقد تم التعاون مع مصنع صقر، أحد مصانع الهيئة، لضمان تنفيذ هذا المشروع بأعلى مستويات الجودة والكفاءة.”