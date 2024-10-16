الأربعاء 16 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

أخبار وتقارير

ضمن فعاليات اسبوع القاهرة السابع للمياه

وزير الري يشارك بجلسة "التكيف مع التغيرات المناخية وهيدرولوجيا المياه فى أفريقيا"

بوابة الوفد الإلكترونية

أكد الدكتور هاني سويلم، على أهمية  تطوير علوم الهيدرولوجيا لمواكبة التغيرات المناخية على المستوى العالمى ، مع تعزيز التعاون بين مجلس وزراء المياه الأفارقة (AMCOW) والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية (WMO) ، وعقد المزيد من الاجتماعات بين الخبراء الهيدرولوجيين ونقاط الاتصال الفنية بالأمكاو ، وتشجيع عقد  فعاليات "الموتمر الأفريقي للهيدرولوجيا" بشكل دوري .

 وأضاف خلال جلسة "التكيف مع التغيرات المناخية .. هيدرولوجيا المياه فى أفريقيا" والتى نظمتها المنظمة العالمية للأرصاد الجوية (WMO) بالتعاون مع وزارة الموارد المائية و الري ، ضمن فعاليات اسبوع القاهرة السابع للمياه.

 

إن التمويل المستدام لخدمات الهيدرولوجيا الوطنية هو أمر هام ، وعلى الحكومات الوطنية العمل على زيادة التمويلات المحلية المخصصة للمياه ، وقد اولت مصر اهتماما كبيرا في مجال الموارد المائية والهيدرولوجيا وكذلك زيادة التمويل المخصص لإدارة المياه في مجال الهيدرولوجيا خلال الاعوام السابقة .

واشار إلى أهمية قيام وزارات المياه بالدول المختلفة بالتنسيق الفعال بين خدمات الهيدرولوجيا والأرصاد الجوية ، مع تطوير قدرات المتخصصين فى مجال المياه لتنفيذ أنظمة الإنذار المبكر ، مشيرا أن مصر لا تدخر جهدًا في رفع المعرفة وعقد جلسات تدريبية لأشقائنا الأفارقة حيث قامت مصر بتدريب ٢٠٠ من الأشقاء الافارقة بمقر مركز التدريب الإفريقي للمياه والتكيف المناخي PACWA من أصل ثلاثة آلاف متدرب من المقرر تدريبهم خلال ٣ أعوام .

 كما أشار الى ان التدريب المشترك الذي يجرى تنفيذه حاليا لعدد ٢٠ متدرب بالتعاون بين وزارة الموارد المائية والرى و هيئة الارصاد الجوية .

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