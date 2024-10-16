الأربعاء 16 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

المحـافظـات

حركة تغيير محدودة للمحليات بالمنيا

محافظ المنيا
محافظ المنيا

اصدر السكرتير العام لمحافظة المنيا ، اللواء ياسر عبد العزيز ، حركة تغيير للمحليات محدودة بمركز ومدينة بني مزار شمال المحافظة ، شملت تكليف نواب رئيس مركز ورؤوساء قرى ، لصالح العمل .

 

وجاء في القرار أنه بعد الإطلاع على قانون الإدارة المحلية الصادرة بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ، وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ، وعلى قرارات المحافظة الصادرة بشأن تفويض السكرتير العام ، في مباشرة بعض الإختصاصات المنصوص عليها بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ، وعلى مذكرة الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار ، وعلى موافقتنا وفي ضوء ما ارتأيناه  محققا للصالح العام وصالح العمل .

 

قرر المادة الأولى يكلف الآتي اسمائهم بعد،  بالقيام بالأعمال الوظيفية الموضحة قرين كل منهم ، وذلك لحين شغل الوظيفة وفقا لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية  يكلف كل من ، عبد السيد محمد محمد رئيس الوحدة المحلية لقرية صندفا ،  للعمل نائبا لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار ، عاشور سيد عبد الله احمد ، رئيس الوحدة المحلية لقرية أبوجرج ، للعمل نائبا لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار ، عبد الله ربيع محمود محمد ، رئيس الوحدة المحلية لقرية القيس ، ، للعمل نائبا لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار .

 

محمود شعيب عبد اللطيف بالوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا ، ، للعمل نائبا لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار ، عماد عبد الحميد إبراهيم ، سكرتير الوحدة المحلية لقرية أبوجرج ، ، للعمل رئيسا  للوحدة المحلية لقرية القيس ، عمر محمد شحاتة سعيد ، بالوحدة المحلية لقرية الحسينية ، للعمل رئيسا للوحدة المحلية لقرية شلقام ، عودة راضي نصير ، رئيس الوحدة المحلية لقرية بني علي ، للعمل رئيسا للوحدة المحلية لقرية أبوجرج ، علاء إبراهيم حسانين حسين  ، سكرتير الوحدة المحلية لقرية القيس ، للعمل رئيسا للوحدة المحلية لقرية صندفا ، إسماعيل عبد العظيم صالح ، رئيس الوحدة المحلية لقرية شلقام ، رئيسا للوحدة المحلية لقرية بني علي .

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