حركة تغيير محدودة للمحليات بالمنيا

اصدر السكرتير العام لمحافظة المنيا ، اللواء ياسر عبد العزيز ، حركة تغيير للمحليات محدودة بمركز ومدينة بني مزار شمال المحافظة ، شملت تكليف نواب رئيس مركز ورؤوساء قرى ، لصالح العمل .

وجاء في القرار أنه بعد الإطلاع على قانون الإدارة المحلية الصادرة بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ، وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ، وعلى قرارات المحافظة الصادرة بشأن تفويض السكرتير العام ، في مباشرة بعض الإختصاصات المنصوص عليها بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ، وعلى مذكرة الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار ، وعلى موافقتنا وفي ضوء ما ارتأيناه محققا للصالح العام وصالح العمل .

قرر المادة الأولى يكلف الآتي اسمائهم بعد، بالقيام بالأعمال الوظيفية الموضحة قرين كل منهم ، وذلك لحين شغل الوظيفة وفقا لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية يكلف كل من ، عبد السيد محمد محمد رئيس الوحدة المحلية لقرية صندفا ، للعمل نائبا لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار ، عاشور سيد عبد الله احمد ، رئيس الوحدة المحلية لقرية أبوجرج ، للعمل نائبا لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار ، عبد الله ربيع محمود محمد ، رئيس الوحدة المحلية لقرية القيس ، ، للعمل نائبا لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار .

محمود شعيب عبد اللطيف بالوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا ، ، للعمل نائبا لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار ، عماد عبد الحميد إبراهيم ، سكرتير الوحدة المحلية لقرية أبوجرج ، ، للعمل رئيسا للوحدة المحلية لقرية القيس ، عمر محمد شحاتة سعيد ، بالوحدة المحلية لقرية الحسينية ، للعمل رئيسا للوحدة المحلية لقرية شلقام ، عودة راضي نصير ، رئيس الوحدة المحلية لقرية بني علي ، للعمل رئيسا للوحدة المحلية لقرية أبوجرج ، علاء إبراهيم حسانين حسين ، سكرتير الوحدة المحلية لقرية القيس ، للعمل رئيسا للوحدة المحلية لقرية صندفا ، إسماعيل عبد العظيم صالح ، رئيس الوحدة المحلية لقرية شلقام ، رئيسا للوحدة المحلية لقرية بني علي .